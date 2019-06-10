Онлайн-кассы: отсрочку дали, но не всем

7 июня Президент РФ подписал Федеральный закон о внесении изменений в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому некоторые предприниматели получают отсрочку применения онлайн-касс до июля 2021 года. Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений ИТ-компании АТОЛ, обращает внимание, что при пересказе закона часто теряются важные детали, а фразы вида «неприменение контрольно-кассовой техники для индивидуальных предпринимателей (ИП)» истолковываются как отсрочка для всех индивидуальных предпринимателей в целом. Однако это не так, и предприниматели, которые, не правильно истолкуют поправки, могут получить штраф.

Кому дали отсрочку?

Отсрочки будут, но не всем. Чтобы неверная трактовка изменений в законе не вводила никого в заблуждение и не приводила к штрафам эксперт обращает внимание на ключевые поправки, которые вошли в законопроект.

Итак, получают отсрочку до 1 июля 2021 года:

ИП, которые продают товары собственного производства, и у них нет наемных сотрудников.

ИП на ЕНВД и патент, которые выполняют работы или оказывают услуги, без наемных работников.

То есть если вы вяжете и продаете шарфы, печете и продаете торты, делаете массаж или стрижете и делаете это в одиночестве, то есть без наемных сотрудников, то вы можете отложить покупку кассы.

Это нововведение закономерно ввиду проведения пилотного проекта в четырёх регионах (Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан), который позволяет предпринимателям регистрировать себя как самозанятых и платить налог с дохода. Тем, кто хотел бы зарегистрироваться самозанятыми, но не имеет такой возможности, ведь пилот еще не пришел в их регион, дают отсрочку до 2021 года. Теперь российские предприниматели в равных условиях, т.к. вероятнее всего, к тому моменту проект по самозанятым выйдет из пилота на федеральный уровень и у предпринимателей будет выбор: регистрироваться как ИП или как самозанятые и в зависимости от этого применять или не применять ККТ.

Кто обязан установить онлайн-кассу в июле 2019 года?

Поставить онлайн-кассу до 1 июля 2019 года нужно:

ИП на ЕНВД и патенте, которые продают товары не собственного производства и у которых нет наемных работников;

Предприниматели на ЕНВД и патенте, которые оказывают услуги или выполняют работы и у которых есть наемные работники;

Организации и ИП, которые ранее выдавали бланки строгой отчетности (в том числе транспортные организации при продаже билетов водителем или кондуктором в салоне транспортного средства);

Вендинг без наемных работников.

Также, в законе появились важные дополнения. Удаленную кассу можно будет использовать курьерам, а также при оказании услуг вне офиса; добавлена возможность формировать только один чек без выдачи покупателю на зачет аванса или его возврата для ЖКХ, охраны и образования; можно не применять ККТ при розничной продаже бахил и сдаче машино-места вместе с квартирой собственником. Помимо этого - определен порядок выдачи чеков пассажирам при покупке билета у водителя или кондуктора в салоне транспорта.

Какие штрафы предусмотрены?

За неприменение ККТ предусмотрены штрафы за, внимание, каждый не отправленный в налоговую службу чек: