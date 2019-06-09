В Иркутске объемы расселения из ветхого и аварийного жилья по механизму РЗТ сопоставимы с объемами федеральных и муниципальных программ

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в работе панельной сессии «Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация» в рамках Петербургского международного экономического форума. В работе площадки участвовали министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, вице-президент по стандартам Ассоциации телекоммуникационной промышленности (TIA) Дэвид Бэйн, директор по развитию программы цифрового строительства Egis Кристоф Кастан, генеральный директор АО «СУЭК»Владимир Рашевский, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и другие. Модератором выступил Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

На сессии обсуждалось развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов России, их привлекательность для инвесторов. По словам Владимира Якушева, проблематика этих сфер – достаточно серьезная, и одна из главных задач на сегодня – научиться привлекать дополнительные средства в жилищно-коммунальный комплекс.

Как отметил Дмитрий Бердников, в Иркутске накоплен достаточно широкий опыт по привлечению инвестиций для решения важных городских задач. В столице Приангарья успешно реализуется механизм развития застроенных территорий. За счет средств застройщиков ведется расселение граждан из ветхого и аварийного жилья под контролем городской администрации.

– Объемы расселения по механизму РЗТ сопоставимы с объемами, которые проведены за счет федеральных и муниципальных программ , – подчеркнул мэр Иркутска. – В совокупности на территориях, в отношении которых уже заключены договоры, мы сможем построить порядка 700 тыс. кв. м нового жилья.

Реализация этого механизма является одним из обязательных условий для участия в национальном проекте «Жилье и городская среда». Напомним, Иркутск в 2019 году вошел в этот нацпроект. В рамках первых этапов за два года по программе планируется расселить 29 многоквартирных домов.

Кроме того, уже не первый год в областном центре ведется работа по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения. Сети, находящиеся в муниципальной собственности, содержатся за счет ресурсоснабжающей компании. Концессионеру было передано 33 котельных и более 360 км тепловых сетей. На сегодня компания за свой счет осуществила перекладку более 30% городских тепловых сетей и провела техническое перевооружение муниципальных котельных, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.