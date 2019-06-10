Все недочеты на Байкальском тракте, выявленные после жалоб иркутян, будут устранены

Первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов в ходе инспекционной поездки по объектам дорожного строительства проверил участок автомагистрали Иркутск – Листвянка на 12 – 21 км, который был введен в эксплуатацию в 2017 году. После жалоб иркутян на качество дорожного покрытия, участок был комиссионно обследован в середине мая. О выявленных недостатках Председателю Правительства доложил директор Дирекции по строительству и эксплуатации дорог Иркутской области Иван Клочихин.

Он отметил, что претензионная работа завершена, и подрядчик приступил к исполнению гарантийных обязательств.

– После того, как были выявлены замечания, мы разработали график их устранения на участке 12 – 21 км. С подрядчиком график согласован. Еще проверили освещение – в рамках гарантийных обязательств уже заменено 75 светильников. Идет подготовка к устранению дефектов асфальтобетонного покрытия. При производстве работ технология не нарушалась. Но сжатые временные сроки не дали отстояться земляному полотну, – сообщил Иван Клочихин.

Асфальтобетонные работы, по словам генерального директора ООО «ЗБСМ МК-162» Сиявуша Курбайлова, эта организация является подрядчиком, предполагается начать 10 июня, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.