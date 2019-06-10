Комплексы по сжижению природного газа планирует построить в Иркутской области компания «Газпром СПГ технологии»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и заместитель Председателя Правления АО «Газпромбанк» Александр Муранов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Иркутской области и «Газпромбанком».

Стороны намерены развивать сотрудничество по следующим направлениям: реализация государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие Иркутской области; реализация инвестиционных программ и проектов; реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства; развитие банковского сектора в Иркутской области; развитие системы осуществления закупочных процедур для нужд Иркутской области с использованием электронных торговых площадок; реализация и развитие программ кредитования населения и субъектов предпринимательства (инвесторов, заказчиков, подрядчиков) в Иркутской области, предоставление гарантий для участия в торгах, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Также АО «Газпромбанк» намерено оказывать содействие в привлечении российских и иностранных инвесторов к финансированию отдельных проектов и программ, реализуемых на территории Иркутской области.

В рамках XXIII Петербургского международного экономического форума также подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Иркутской области и ООО «Газпром СПГ технологии».

- Мы будем взаимодействовать в вопросах, направленных на расширение в Иркутской области производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа с целью реализации в качестве моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики, - отметил Сергей Левченко.

Соглашение предусматривает реализацию инвестиционных проектов по строительству комплексов по сжижению природного газа и объектов инфраструктуры на территории Иркутской области, обеспечивающих производство и поставку сжиженного природного газа для транспорта и нужд автономной энергетики.