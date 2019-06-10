Мегафон может выйти на биржу после трансформации в цифровую компанию

Мегафон завершил приобретение оставшихся 0,8% акций в свободном обращении

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В июле Мегафон утвердил программу выкупа депозитарных расписок и акций на фоне желания менеджмента компании сэкономить на листинге на Лондонской фондовой бирже и направить высвободившиеся средства на финансирование инновационных решений. Кроме того, стратегия Мегафона была связана с расширением партнерств с госкомпаниями, поэтому поддержание публичности также не входило в планы руководства.

На 15 марта 2019 года 100%-ная «дочка» Мегафона завершила приобретение 20,36% акций, в результате чего принадлежащая ей доля компании достигла 99,2%. Во 2-м квартале 2019 года планировалось завершить выкуп оставшихся 0,8% акций. Таким образом, выкуп акций можно считать завершенным.

Между тем из-за выкупа чистая прибыль компании снижалась несколько кварталов подряд и по итогам 2-го квартала 2019 года она ожидается на уровне 3 млрд рублей. Но в 3-м и 4-м кварталах 2019 года после завершения программы выкупа чистая прибыль компании может увеличиться до 6 млрд рублей.

В дальнейшем компания собирается трансформироваться из телеком-оператора в цифровую компанию, что предполагает вхождение в проекты с высокой доходностью. Через несколько лет в случае успешной реализации принятой стратегии не исключено, что Мегафон снова попробует разместить акции на бирже, поскольку конечная цель всех инвестиций – их монетизация.