«Sell in May and Go Away» не случилось: майское биржевое ралли плавно перешло в июньское

Российский фондовый рынок закрывает первую неделю июня ростом. Индекс МосБиржи поднялся к 2738 пунктам, индекс РТС продолжает повышаться и достигает 1330 пунктов. Учитывая положительный внешний фон и вполне стабильную конъюнктуру – заокеанские рынки тоже стартовали в пятницу в отличном настроении, — можно ожидать, что ралли продолжится и далее, уверена Анна Бодрова, ИАЦ «Альпари»:

– Для рублевого индикатора целью подъема может выступить область 2750 пунктов, для валютного – на уровне 1350 пунктов.

Среди наиболее ярких историй сегодняшнего торгового дня отмечу продолжение восхождения акций «Россетей», которые уже обновили пик и теперь торгуются по 1,3488 руб. Может ли бумага всерьез закрепиться выше 1,35 руб.? Да, вполне может, техническая картина это позволяет сделать, но без внешнего драйва расти бумагам так же динамично, как сейчас, будет сложнее. В целом, после достижения пиковых значений тут может сформироваться «боковик» в пределах 1,10-1,35.

Доллар США все-таки проскользнул под отметку 65 руб. и сейчас закрепляется в области 64,85 руб. Глобальное ослабление позиций гринбека на мировом валютном рынке и некоторый отскок в нефти позволили «россиянину» отыграть часть предыдущих потерь. Среднесрочный коридор колебаний в паре доллар/рубль остается без изменений в пределах 64-66,00 руб., здесь нет предпосылок для выхода за его границы. Для евро ситуация пока складывается наилучшим образом, пара евро/рубль прошла выше 73,50 руб. и получает теперь возможность роста к 73,85 руб.