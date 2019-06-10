ИАЦ «Альпари»: Ожидать ли снижения Банком России ключевой ставки

В России и еще в ряде стран следующая неделя будет короткой по случаю национальных праздников. Но в рабочие дни придется хорошо потрудиться – заслуживающих внимания событий будет достаточно. Россиянам после праздника не следует расслабляться, а в пятницу стоит быть особо бдительными, чтобы не пропустить момент, когда будет объявлено о важнейшем событии недели. Обратят на себя внимание также Китай, Швейцария и США. Обо всем по порядку далее.

Понедельник

В понедельник, 10 июня, важным событием дня станет выходящая в Китае рано утром статистика по торговому балансу, экспорту и импорту «Поднебесной» за май. По оценкам рынка, положительное сальдо торгового баланса КНР в мае выросло на 48%, до $20,5 млрд. При этом импорт товаров в Китай, по прогнозам, в мае мог сократиться на 3,8% в годовом исчислении, а экспорт – упасть на ту же величину к маю 2018 года, что, вероятно, является последствием торгового конфликта с США. Эти данные, если совпадут с прогнозом, могут оказать негативное влияние на цену нефти. А пара USD/CNY на следующей неделе может показать колебания в диапазоне 6,9-6,91 юаней за доллар США.

В Австралии и Швейцарии в понедельник биржи и банки закрыты в связи с национальными праздниками, торги и банковские операции возобновятся только со вторника.

Вторник

Во вторник, 11 июня, Великобритания представит данные по рынку труда за апрель и предшествующие ему два месяца. Так, будет опубликована статистика по среднему уровню безработицы за февраль-апрель 2019 года. По прогнозу аналитиков, средний уровень безработицы за указанный период вырос с 3,8% до 3,9% трудоспособного населения. Темпы роста средней заработной платы без учета премий в феврале-апреле, прогнозируют эксперты, остались как прежде, на уровне 3,3%, а с учетом премий – подросли с 3,2% до 3,4%. Торговый диапазон для пары GBP/USD на будущей неделе может составить 1,26-1,273 доллара США за один фунт стерлингов.

Среда

В среду, 12 июня, россияне празднуют День России, и в нашей стране этот день является выходным. Однако самым стойким трейдерам есть смысл обратить на выходящие в среду данные по инфляции потребительских цен в США за май. Аналитики ожидают, что в годовом исчислении инфляция в мае замедлилась с 2% до 1,9% а по сравнению с апрелем также замедлилась с 0,3% до 0,1%. Если данные совпадут с прогнозом, они повлияют на ослабление доллара к мировым валютам.

Четверг

В четверг, 13 июня, в 10:30 (мск) своё решение по процентной ставке обнародует Национальный банк Швейцарии. Мы полагаем, что она опять останется неизменной, на отрицательном уровне в -0,75%. Наиболее важными для валютного рынка будут сопроводительный пресс-релиз и пресс-конференция руководства Национального банка. Прогнозируемый коридор значений для пары USD/CHF равен 0,99-0,995 швейцарских франков за доллар.

Пятница

Наконец-то пятница! Именно этот день для России станет самым важным днем недели. В пятницу, 14 июня, в 13:30 (мск) совет директоров Банка России обнародует свое решение по ключевой процентной ставке. Интригой дня и всей недели станет вероятное решение российского финансового регулятора о снижении ключевой ставки. Консенсус российских аналитиков ожидает, что ЦБ РФ может понизить процентную ставку на 0,25 п.п., до 7,5%.

Мы согласны с мнением консенсуса, но не безоговорочно. В пользу снижения ставки говорит замедление темпов годовой инфляции потребительских цен в мае до 5,2%. Однако если на будущей неделе произойдет новый обвал цен на нефть или рухнут финансовые рынки и взлетят доходности по государственным облигациям, то ЦБ может отложить возврат к политике снижения ключевой ставки до июля или даже на более поздние даты.

По нашему мнению, снижение ключевой ставки уже на июньском заседании более вероятно, чем сохранение ставки без изменений. Курс рубля может отреагировать на снижение ставки парадоксально – ростом вместо ослабления, по крайней мере, такое бывало не раз. Мы, таким образом, на следующей неделе ожидаем колебаний пары USD/RUB на уровнях в 64,4-65,2 руб. за доллар, а пары EUR/RUB – 72,8-73,6 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, ИАЦ «Альпари»