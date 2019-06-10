Альфа-Банк начал продавать одежду для умных и свободных. Первая партия разошлась за два дня

Альфа-Банк запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды для умных и свободных. Одежда вышла в поддержку обновления фирменного стиля Альфа-Банка.

Первая партия, запущенная в начале апреля, разошлась за два дня. Новая коллекция пополнилась прозрачными ботинками и плащами. На базовые худи и футболки нанесли фирменные принты с надписями «умный и свободный» и «не за что краснеть». Размерная линейка одежды и обуви рассчитана как на взрослых покупателей, так и на детей и подростков.

«Банковские сервисы давно стали цифровыми: мы переводим деньги в приложении и платим в магазинах смартфоном. Но люди по-прежнему живут в физическом мире, для них важен физический контакт. Поэтому мы выпустили коллекцию одежды, и теперь Альфа-Банк можно почувствовать и буквально потрогать», — отметил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Приобрести товары из новой коллекции можно на сайте https://alfabank.ru/static/ab-landings/merch/. Также в ассортименте магазина представлены пауэрбанки для мобильных устройств с беспроводной зарядкой и чехлы для iPhone.