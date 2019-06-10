ВТБ и компания MR Group подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2019

Банк ВТБ и компания MR Group в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и генеральный директор MR Group Роман Тимохин.

Основной целью соглашения является долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество сторон, включая развитие бизнеса MR Group и возможность предоставления финансирования на проекты жилой и коммерческой недвижимости группы общим объемом до 54 млрд руб.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, сказал: «Сотрудничество с девелоперскими компаниями по реализации масштабных объектов недвижимости является одним из важных направлений бизнеса ВТБ. Мы уверены, что наш опыт в этом сегменте будет способствовать успешному и эффективному осуществлению проектов MR Group на российском рынке».

Роман Тимохин, генеральный директор компании MR Group, подчеркнул: «Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с банком ВТБ, одним из лидеров финансового рынка, является важным этапом для развития компании MR Group. Мы не первый год являемся партнёром банка в рамках девелопмента таких проектов, как жилые комплексы «Пресня Сити», «Царская площадь» и клубный дом «Басманный, 5» в Москве; стратегическое соглашение станет логичным продолжением сотрудничества и новым уровнем доверия между банком и компанией».

Справка

О ВТБ

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.

По состоянию на 31 марта 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (14,841 трлн руб.) и средствам клиентов (10,149 трлн руб.).

Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

О MR Group

Компания MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одним из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости в России. Компания MR Group — семикратный Девелопер года (по версии премий Proestate&CRE Federal Awards, RREF Awards, Urban Awards, CRE Awards, Move Awards и «Рекорды рынка недвижимости»). Портфель компании — это 38 объектов общей площадью 5 миллионов кв. м в Москве, Московской области и Сочи. В настоящее время в стадии реализации в Москве находятся третья очередь многофункционального комплекса «Савеловский Сити», жилые комплексы «Селигер Сити», «Фили Сити», D1, «Метрополия» в Москве, жилой микрорайон «Эко Видное 2.0» в Подмосковье, проект совместно с Coalco — жилой комплекс «Царская площадь». Накопленный профессиональный опыт позволяет MR Group оказывать полный спектр услуг: от подбора площадки под объект недвижимости, получения разрешительной документации до проектирования, осуществления строительства и дальнейшей эксплуатации. Более подробную информацию о MR Group можно получить на www.mr-group.ru