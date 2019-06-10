Сбербанк и ВЭБ.РФ намерены профинансировать модернизацию шести региональных аэропортов

Сбербанк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и Группой «НОВАПОРТ», содержащее базовые условия финансирования проекта по модернизации сети региональных аэропортов в шести городах России.

Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, председатель совета директоров ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» Роман Троценко и первый заместитель Председателя — член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

Cиндикат банков примет участие в проекте по модернизации аэропортов Мурманска, Астрахани, Владикавказа, Томска, Кемерово и Улан-Удэ. Общий бюджет строительства новых терминалов составит около 11,6 млрд руб., из них средства, предоставляемые синдикатом банков, — 6,5 млрд руб. Завершить строительство планируется в 2023 году. В региональных центрах появятся шесть современных аэровокзальных комплексов с дополнительной площадью почти 33 000 кв. м, способных обеспечить на горизонте 15 лет дополнительный пассажиропоток около 21 млн пассажиров. При этом к 2033 году будет создано почти 3 тысячи новых рабочих мест, а бюджетный эффект составит 18,5 млрд руб.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Являясь крупнейшим транснациональным и универсальным банком России, Центральной и Восточной Европы, Сбербанк не мог не проявить инициативу в финансировании такого крупного проекта, нацеленного на повышение уровня комфорта и объёма перевозок пассажиров. Проект безусловно является уникальным, ведь мы примем участие в модернизации сразу нескольких региональных аэропортов России, а это значит, что повысится и уровень развития въездного и выездного туризма».

Роман Троценко, председатель совета директоров ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ»:

«Проект комплексного развития инфраструктуры в аэропортах создаст необходимые условия для открытия новых направлений и привлечения новых авиакомпаний и, в конечном счете, позволит предоставить для пассажиров качественное обслуживание и существенно повысить объемы перевозок. Уверен, что инвестиции в данный проект, из которых мы вложим 5,1 млрд руб. собственных средств, положат начало реализации еще более амбициозных совместных проектов в будущем. Планируемый объем инвестиций в дальнейшее развитие наших аэропортов в следующие 5 лет составят более 50 — 70 млрд руб.».