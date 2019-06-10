ПМЭФ 2019: Как совместить стабильность и реформы

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялся деловой завтрак Сбербанка «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы». Модератором дискуссии выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

На завтраке присутствовали: первый заместитель Председателя Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов; заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова; министр экономического развития РФ Максим Орешкин; уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов; председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров; председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин; президент ОПОРЫ РОССИИ Александр Калинин; президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин; председатель совета директоров банка «Тинькофф Кредитные Системы» Олег Тиньков; президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов; ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ Владимир Мау; сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик; министр экономики Швейцарии (глава Государственного секретариата по экономике) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш.

Участники дискуссии обсудили проблемы и перспективы реализации национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития к 2024 году. Возможно ли добиться поставленных целей без побочных эффектов и потери стабильности? Обязательно ли реформы должны иметь болезненные последствия или же их можно проводить таким образом, чтобы выигрывало все общество?

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Ключевые проблемы, которые волнуют российских предпринимателей, это налогообложение, административные барьеры и нехватка кадров. Количество предпринимателей, которые ожидают роста инвестиций в своей отрасли, драматически сократилось. В топовые проблемы при опросах бизнеса выходит проблема обеспеченности квалифицированными кадрами. Количество взрослого населения, которое учится, у нас порядка 20%. У мировых лидеров — более 50%. Мы много говорим, что век быстрых изменений нельзя прожить с багажом знаний, которые были получены в годы формального образования, и нам нужно поработать с этой ситуацией».

Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики:

«Хочет ли бизнес вкладываться в национальные проекты? Хочет. Но для этого должны быть созданы соответствующие институты. В тех отраслях, где они созданы, бизнес вкладывается. Главное — создать стабильные правила игры».

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП):

«Роль частного бизнеса постоянно снижается, роль государства и госкомпаний растет. Нужны реальные стимулы для частных инвесторов идти в бизнес, рисковать и планировать свое будущее из представлений о том, какой будет институциональная и регуляторная среда. Непредсказуемость этой среды беспокоит, неопределенность растет. Необходимо радикальное улучшение системы государственного управления, радикальное изменение отношения правоохранительных органов к бизнесу».

Андрей Макаров, председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам:

«На счетах российских компаний 28 трлн рублей — это три федеральных бюджета. Но компании не инвестируют. Потому что предпринимательская деятельность ведется на свой страх и риск, а у наших предпринимателей остался только страх. И это определяет отношение бизнеса — в чем участвовать, а в чем не участвовать».

Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей:

«Я, как уполномоченный, прежде всего вижу проблемы, связанные с защитой собственности и даже защитой жизни и здоровья. Во всем мире работают одни и те же законы рыночной экономики. Нельзя говорить о росте инвестиций, если у нас рост налогов. Нельзя говорить о том, что будут расти инвестиции, если у нас тарифы растут двузначными цифрами на базовую продукцию естественных монополий. Нельзя говорить о росте, если у нас падение спроса на внутреннем рынке. А падение спроса — это падение доходов населения».

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково»:

«Вопрос — в эффективности нацпроектов. Когда пациент болен, то большое количество еды может скорее повредить ему, чем помочь. Нацпроекты — это прежде всего расходы без структурных изменений. Они могут быть даже вредны, потому что скрывают настоящие проблемы. Мы ищем не там, где потеряли, а там, где удобно и светло. Легче тратить бюджетные деньги, чем заниматься структурными реформами, потому что они более конфликтны. Многие компании говорят о том, что человеческий капитал становится для них главной проблемой. Но человеческий капитал по-прежнему остается одной из главных статей экспорта России. Поэтому речь должна вестись не об отсутствии человеческого капитала в России, а о том, как сделать так, чтобы люди хотели работать в России, о создании условий для этого».

Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ:

«Экономический рост нужен только тогда, когда он сопровождается ростом благосостояния. Ключевая проблема — падает доверие и к институтам, и друг к другу. Проблема не в том, где взять деньги, а в том, как трансформировать деньги в инвестиции. Качество законов остается прежним, а не исполнять их все труднее. Нам нужно ускорение и институциональные реформы, но психологическая травма поколения состоит в том, что и то и другое может привести к катастрофическим последствиям. Мы живем в условиях, когда ошибка трактуется как преступление».

Антон Силуанов, первый заместитель Председателя Правительства РФ, министр финансов:

«Дадут ли нацпроекты результат? Я уверен, что дадут. Но тут действует принцип нигилизма, который в России все время существовал. Наша задача, государства и правительства, заключается в том, чтобы сделать так, чтобы этого нигилизма не было в умах. А если этого не будет, то будут и источники финансирования».

Александр Калинин, президент ОПОРЫ РОССИИ:

«Из экономических нацпроектов самый важный — это международная кооперация и экспорт. Именно экспорт позволит производительностью труда заниматься не на словах, а на деле. Именно экспорт приведет к ситуации с улучшением качества управленцев и трудовых ресурсов. Экспорт — это ключ к решению основных экономических проблем, ему надо уделять максимальное внимание».

Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш, министр экономики Швейцарии (глава Государственного секретариата по экономике):

«У вас очень самокритичная дискуссия, и Швейцария тоже самокритичная нация. Я скажу о двух проблемах. Первое — образование. Нужно сделать так, чтобы образование реально готовило специалистов для рынка труда, и бизнес должен быть вовлечен в достижение этой цели. Второе — нужно создавать предсказуемые и конкурентные механизмы работы в стране. Понятная для предпринимателя среда — драйвер инновационности».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Наша страна жива, пока в ней идут такие открытые, эмоциональные дискуссии, когда никто не скрывает свою точку зрения. Это самый главный вывод из нашего делового завтрака. Это особенно важно в новой экономике, когда нужно принимать быстрые решения. И такие споры ограняют эти решения, предохраняют нас от ошибок».