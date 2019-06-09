Правительство Башкортостана и Банк УРАЛСИБ заключили Соглашение о сотрудничестве

Правительство Республики Башкортостан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров и Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по реализации приоритетных национальных, федеральных, отраслевых и региональных проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата в Башкортостане, а также повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Республики и муниципальных образований на её территории, рост уровня благосостояния жителей. Стороны планируют сотрудничать в решении задач, обозначенных, в том числе, в Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года.

Особое внимание в документе уделяется реализации совместных мероприятий по финансированию жилищного строительства и государственной поддержке граждан в приобретении жилья, в том числе, в рамках Программы «Жилищные строительные сбережения».

Одной из ключевых тем Соглашения является поддержка и развитие предпринимательской среды региона. В частности, речь идет о кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства, участии Банка в развитии системы гарантийной поддержки МСП на территории региона, реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности предпринимателей и населения.