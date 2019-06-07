Банк «Открытие» и Министерство транспорта РФ договорились о сотрудничестве

Президент-Председатель Правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих подписали соглашение о сотрудничестве федерального министерства и кредитной организации. Церемония подписания состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума.

Соглашение направлено на участие Банка «Открытие» в мероприятиях по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также проектов по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, за которые отвечает Минтранс России. Помимо реализации транспортных проектов стороны рассмотрят вопрос развития партнерских отношений в части использования продуктов и услуг финансовой группы «Открытие».

«Создание безопасных и качественных дорог - важнейшая государственная задача. Мы надеемся на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество с банком «Открытие» по этому проекту на благо России», - прокомментировал Евгений Дитрих, министр транспорта Российской федерации.

«Банк «Открытие» как государственный системообразующий банк, в полной мере сознает свою ответственность за развитие инфраструктуры российской экономики и считает партнерство с Министерством транспорта в рамках этого национального проекта важной социальной и бизнес-задачей», -отметил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

О банке «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.