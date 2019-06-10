Банк «Открытие» и АСВ договорились о сотрудничестве

Входящий в топ-10 системообразующий банк «Открытие» и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

Стороны договорились развивать долгосрочные партнерские отношения. Соглашение, в частности, предусматривает информационный обмен по вопросам реализации на торгах имущества ликвидируемых кредитных организаций, включая портфели ипотечных кредитов, автокредитов, потребительских кредитов.

Соглашением Банк «Открытие» и Агентство подтверждают заинтересованность в объединении усилий с целью развития сотрудничества на долгосрочной основе, а также определяют общие условия и направления взаимодействия между сторонами.