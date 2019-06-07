Банк «Открытие» и «Новотранс» подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в ходе Петербургского международного экономического форума.

Документ определяет основные направления и формы взаимовыгодного сотрудничества сторон при реализации проектов, предполагающих использование различных финансовых продуктов банка и его дочерних компаний. В частности, стороны договорились о долгосрочном партнерстве в сфере финансирования текущей и инвестиционной деятельности холдинга «Новотранс», факторингового и лизингового финансирования, реализации конверсионных сделок, страхования различных категорий рисков. Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество холдинга «Новотранс» и банка «Открытие» в сфере проведения обучающих мероприятий, семинаров и круглых столов по вопросам управления финансами, привлечения ресурсов для реализации различных проектов.

«Партнерство с одним из крупнейших банков страны существенно усиливает возможности предприятий группы «Новотранс» в реализации различных бизнес-проектов. Считаю, что современные услуги и сервисы, применение банком «Открытие» новых технологий и финансовых инструментов, безусловно, поспособствуют эффективному развитию нашего холдинга уже в ближайшей перспективе», - сказал после подписания соглашения Константин Гончаров.

«Развитие сотрудничества с крупными корпоративными клиентами, а также финансовая и консультационную помощь компаниям-лидерам в своих сегментах – одно из приоритетных направлений работы банка «Открытие». Группа компаний «Новотранс» в полной мере отвечает всем этим критериям. Мы уверены, что партнерство банка «Открытие» и ГК «Новотранс» не просто окажется взаимовыгодным, но и принесет ощутимую пользу российской экономике», - прокомментировал подписание документа президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.