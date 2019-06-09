Банк «Открытие» и ФСИН подписали на ПМЭФ-2019 соглашение о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали директор ФСИН России Геннадий Корниенко и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества финансовой группы «Открытие» со ФСИН России и подведомственными структурами данной службы. Соглашением предусмотрено участие банка в реализации социальных ведомственных проектов.