БКС Банк стал лауреатом премии «Финансовый престиж» в Новосибирской области

В Большом зале правительства Новосибирской области 4 июня были названы победители VII Межрегиональной премии «Финансовый Престиж» среди лучших финансовых организаций региона. БКС Банк получил награду сразу в двух номинациях: «Лучшее клиентское обслуживание» и «Лучшее информационное наполнение сайта». Всего в списке претендентов Новосибирской области на номинации премии было представлено 58 организаций в секторе «банковские услуги» и 44 в секторе «инвестиционные услуги».

«Финансовый престиж» — единственная в России межрегиональная награда, присуждаемая финансовым организациям по результатам народного голосования, независимой оценки экспертов и контрольных проверок «тайных покупателей». Итоговые результаты премии отражают лучшие, по мнению потребителей, организации, работающие на финансовом рынке региона и предоставляющие услуги населению и малому бизнесу.

Организатором премии в регионе выступило министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, подчеркивая, что премия «Финансовый Престиж» не подкрепляется материально — вручение подобной награды носит, в первую очередь, статусный характер. Это показатель доверия клиентов, качества сервиса и услуг.