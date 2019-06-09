Дальневосточный банк: возвращайте до 15 % стоимости лечения или обследования в Южной Корее на карту VISA

Дальневосточный банк напоминает своим клиентам о совместной с ООО «Верналь» Программе лояльности Cash back «Лечение в Южной Корее». Программа позволяет вернуть от 3 % до 15 % суммы, потраченной на любое лечение или обследование в клиниках Южной Кореи, организованное Федеральным агентством медицинского туризма «Верналь» и оплаченное картой Visa Дальневосточного банка в период с 18 марта 2019 года по 18 сентября 2019 года включительно.

Специалисты агентства помогут подобрать подходящую медицинскую организацию, в зависимости от потребностей клиента: в программе участвуют более 20 клиник Южной Кореи – как многопрофильные, так и узкоспециализированные, в разных городах и ценовых категориях. Так, стоимость базовой диагностики составит от 400 долларов США. Обследование займет всего несколько часов, без ожиданий и очередей, а результаты придут клиенту на почту уже на русском языке.

Получить консультацию ООО «Верналь» по вопросам лечения и обследования в Южной Корее, а также программе Cash-back «Лечение в Южной Корее» можно по телефонам +7 (423) 245-22-44, 246-46-00, +7 (914) 960 12 10 или на сайте www.vernal-travel.ru. Подробности Программы, список клиник и размер Cash back указаны в Условиях участия в Программе лояльности Cash back «Лечение в Южной Корее» на сайте Банка или на сайте ООО «Верналь».