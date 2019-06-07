Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков встретился губернатором Кемеровской области на ПМЭФ’19

В рамках Петербургского международного экономического форума председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков провел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

Промсвязьбанк выразил готовность принимать участие в инвестиционной программе региона, поддерживать значимые проекты и содействовать улучшению экономической ситуации в области. На встрече обсудили совместное развитие малого и среднего бизнеса, вовлечение предпринимателей в программы государственной поддержки, повышение качества и доступность банковских услуг для жителей региона и реализация социально-культурных проектов.

«Для региона крайне важно сотрудничество с одним из крупнейших банков страны в рамках развития строительной отрасли региона, малого и среднего бизнеса, а также финансовой поддержки кузбасских городов. С председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым мы договорились о встрече в ближайшее время в Кемерово для подписания соглашения о сотрудничестве», — отметил Сергей Цивилёв.

«Промсвязьбанк работает на рынке Кемеровской области почти 15 лет и за время своей работы стал надежным партнером региона и администрации. Почти 4 тыс. предпринимателей Кемеровской области обслуживаются в банке. Мы готовы и дальше продолжать активное сотрудничество, развивать глобальные инфраструктурные проекты и поддерживать инициативы администрации», — заявил Петр Фрадков.