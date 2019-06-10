Промсвязьбанк стал победителем VII Межрегиональной премии «Финансовый Престиж» в Томске

Промсвязьбанк стал победителем VII Межрегиональной премии «Финансовый Престиж» в номинации «Самая удобная банковская карта». Награждение победителей премии прошло в формате телемоста с Минфином России и регионами – участниками премии: Республикой Алтай, Новосибирской и Калининградской областями. В Томске премию вручал заместитель губернатора Томской области, начальник департамента финансов Александр Феденёв.

Премия «Финансовый Престиж» — первая и пока единственная в России межрегиональная статусная награда, вручаемая финансовым организациям по результатам народного голосования, контрольных закупок и независимых оценок экспертного совета. Впервые она была вручена в Томской области в 2012 году, а с 2015 года приобрела статус межрегиональной. Премия является частью программы повышения финансовой грамотности населения и проводится при поддержке Минфина России.

«В настоящий момент у Промсвязьбанка две флагманские карты: дебетовая «Твой кэшбэк» и кредитная «Двойной кэшбэк». В этих картах мы объединили несколько преимуществ, в частности, начисление процента на остаток, кэшбэк за траты и возврат средств банку, бесплатные переводы, платежи по карте. Создавая их, мы ориентировались на потребности клиентов и не ошиблись: томичи оценили наши новые карточные предложения», — комментирует заместитель регионального директора ОО «Томский» Промсвязьбанка Елена Коноваленко.

Нынешняя победа в Межрегиональной премии «Финансовый престиж» стала шестой для Промсвязьбанка в Томской области. В номинации «Самая удобная банковская карта» ПСБ стал лидером второй раз, первая премия в этой номинации получена в 2015 году.