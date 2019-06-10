Промсвязьбанк стал финансовым партнером Росатома по утилизации опасных отходов

Промсвязьбанк и Госкорпорация «Росатом» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заключили соглашение о сотрудничестве по реализации федерального проекта «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности». Свои подписи под документом поставили председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В настоящее время в России наблюдается острый дефицит мощностей по обезвреживанию и правильной утилизации отходов I-II классов опасности. К отходам первой категории опасности относятся отходы, ущерб от которых для природы невосполним. Ко второй — ущерб, который восполняется природой не менее 30-40 лет.

«Предприятия и банки должны объединить усилия для максимально эффективного решения вопросов экологического благополучия и достижения целей в сфере экологии, поставленных руководством страны, — говорит председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. — Промсвязьбанк предоставит корпорации финансовые продукты для реализации востребованного и актуального проекта по утилизации опасных отходов и строительства соответствующей инфраструктуры».

«Чтобы работать с опасными промышленными отходами в национальном масштабе, «Росатому» нужно наращивать инфраструктуру, — отмечает генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев. — До 2024 года мы создадим минимум семь крупных комплексов по переработке этих промышленных отходов. Четыре таких комплекса будут на базе предприятий, ранее занимавшихся ликвидацией химического оружия. Сотрудничество с Промсвязьбанком позволит эффективно продолжить реализацию этого проекта и даст толчок дальнейшему развитию».