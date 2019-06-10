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Благодаря поддержке Россельхозбанка увеличатся поставки сибирского зерна в страны ближнего и дальнего зарубежья

10 июня 2019

В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2019 на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» состоялась встреча главы РСХБ Бориса Листова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Целью встречи стало подписание соглашения, направленного на комплексное развитие экономики региона, в том числе расширение сотрудничества по развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности. В ходе беседы стороны отметили существенный рост объемов производства в АПК, увеличение посевных площадей и урожайности.

Поддержка развития агропромышленного комплекса и укрепление экспортного потенциала — одни из приоритетных задач Банка в регионе. Сегодня Новосибирская область экспортирует зерно в Китай, Монголию, Египет, Турцию, Беларусь, Латвию, Данию и другие страны. В планах — наращивать темпы и объемы производства в агропромышленном комплексе, в том числе увеличивать экспорт зерновых.

В Новосибирской области Россельхозбанк финансирует строительство одного из самых больших в России молочных заводов производительностью 1150 тонн молока в сутки. На финансирование проекта, который реализует крупнейший производитель молока в Европе — ГК «ЭкоНива», Банк направит 18,9 млрд рублей. Кроме того, РСХБ выступает партнером ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» в рамках сопровождения внешнеторговых сделок по поставке зерновых культур из Сибири в Китай.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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