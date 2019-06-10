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РСХБ и Республика Саха (Якутия) выходят на новый уровень сотрудничества

10 июня 2019

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Россельхозбанком, крупнейшим в стране банком для аграриев, и Республикой Саха (Якутией), регионом, который занимает более 18% всей территории России. В рамках документа стороны официально закрепили долгосрочное партнерство, которое должно способствовать развитию якутской промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Соглашение основано на взаимной заинтересованности сторон в устойчивом повышении благосостояния жителей Республики Саха (Якутия) и динамичном развитии экономики региона.

Якутский филиал Россельхозбанка работает в Республике с 2003 года. В настоящее время открыто 17 дополнительных офисов в улусах республики и в Якутске. За время работы объем вложений РСХБ в экономику региона составил 80 млрд рублей, из них 37 млрд рублей в АПК. При участии Банка было реализовано 165 проектов по строительству и модернизации объектов. 

Подписанное на форуме соглашение зафиксировало взаимодействие сторон в целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, финансирования Россельхозбанком экономики и социальной сферы региона. В Республике активно работает программа по поддержке малого и среднего бизнеса, представители которого могут получить в РСХБ кредит по льготной ставке на реализацию инвестиционных проектов в АПК и других отраслях: обрабатывающей промышленности, строительстве, внутреннем туризме, транспорте и связи, здравоохранении.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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