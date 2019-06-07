РСХБ развивает сотрудничество с финтех-компаниями Фонда «Сколково»

АО «Россельхозбанк» и APIBank (ООО «Цифровые банковские платформы») заключили Меморандум о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Подписи под документом поставили Председатель Правления РСХБ Борис Листов и генеральный директор компании-резидента ИТ-кластера инновационного центра «Сколково» Алексей Петров в присутствии председателя Фонда «Сколково» Аркадия Дворковича.





Меморандум направлен на создание технологических Open Banking-решений на базе платформы APIBank для взаимодействия РСХБ, финтех-сервисов и провайдеров небанковских услуг. Это позволит Банку совместно с партнерами разрабатывать новые стратегические бизнес-модели и продукты для реального сектора экономики и сельского хозяйства стран БРИКС и Евразийского экономического союза. Кроме того, доступ финтех-сервисов к финансовой инфраструктуре АО «Россельхозбанк» будет содействовать созданию перспективных решений для развития цифровой экономики страны в целом.



«Финансовые технологии очень быстро развиваются. Это, в первую очередь, отражается на розничном бизнесе. У нас значительная доля в розничном сегменте банковского рынка и нам просто необходимо соответствовать всем требованиям сегодняшней цифровой реальности. Кредитный портфель физических лиц РСХБ составляет 427 млрд рублей. Объем привлеченных средств превышает 1 трлн рублей. Уверен, что сотрудничество с финтех-компанией Фонда «Сколково» придаст импульс цифровой трансформации Россельхозбанка», ‒ отметил глава РСХБ Борис Листов.



«Сотрудничество резидента «Сколково» с одним из крупнейших участников российского банковского рынка ‒ Россельхозбанком ‒ открывает большие возможности для развития инициатив в рамках концепции Open Banking. Мы рады поддержать это партнерство и ожидаем, что оно станет продуктивным. Уверен, что финтех-решения, которые создадут РСХБ и APIBank, будут востребованы в реальном секторе экономики», ‒ подчеркнул Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.



«Россия – в числе лидеров по развитию, а главное внедрению технологий в финансовом секторе. Но в части open banking мы пока отстаем от мирового опыта. Я уверен, что развитие Open Banking выведет нашу банковскую индустрию на новый уровень, где все более важным становится стандартизирование и регулирование этой области, введение общих для всех правил игры, аналогичных европейской платежной директиве PSD2», ‒ заявил генеральный директор APIBank Алексей Петров.