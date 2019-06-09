При поддержке РСХБ калининградский агрохолдинг построит маслоэкстракционный завод в Курской области

В ходе Петербургского международного экономического форума 2019 Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов провел рабочую встречу с врио Губернатора Курской области Романом Старовойтом и директором ООО УК «Содружество» Александром Шендерюком-Жидковым. По итогам мероприятия стороны подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта ООО «Курскагротерминал».





Проект предусматривает строительство в Курской области завода по переработке масличных культур общей мощностью свыше 1 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей, предполагается создание порядка 450 новых рабочих мест.



«Работа с регионами - ключевая часть повестки Россельхозбанка в рамках ПМЭФ. Наша задача - финансировать региональные проекты и мы активно работаем с главами регионами как в части обсуждения общих направлений развития АПК, так и над поддержкой отдельных перспективных инвестиционных проектов. Открытие перерабатывающего производства ГК Содружества в Курской области именно такой проект. Мы видим все предпосылки для успешной работы нового предприятия: колоссальный опыт Содружества, благоприятный инвестиционный климат региона и развитая логистическая инфраструктура», – подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.



«За последние несколько лет Центральный федеральный округ стал лидером России по производству соевых бобов. Группа компаний «Содружество» выбрала Курскую область для размещения своего нового маслоэкстракционного завода не случайно: именно отсюда мы начали свой бизнес 25 лет назад, а сегодня вокруг Главы региона сформировалась активная команда единомышленников, которая создала для нашей компании режим наибольшего благоприятствования. Сейчас мы являемся лидером российского рынка переработки соевых бобов и уверены, что благодаря партнерству с Россельхозбанком сможем создать на курской земле новую точку роста переработки сои в Российской Федерации », - отметил директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков.



Как рассказал врио губернатора Курской области Роман Старовойт, в регионе всегда готовы оказать поддержку проектам, которые вносят вклад в развитие экономики области.



«Агропромышленный комплекс региона активно развивается, в том числе и по объему посевных площадей. В этом году мы на 20% увеличили посевы сои и в ближайшие годы намерены выйти по этой культуре на показатель, рекомендованный Минсельхозом РФ, - 300 тыс. га. Но при этом у нас нет перерабатывающих производств. Поэтому строительство маслоэкстракционного завода имеет очень важное значение для Курской области. Со своей стороны, мы готовы создать все условия для успешной реализации этого проекта и создания благоприятного инвестиционного климата», - подчеркнул глава региона.