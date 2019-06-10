Сбербанк предложил уникальную услугу по эквайрингу — «Динамический прайсинг»

Байкальский банк вводит новый вид сервиса — «Динамический прайсинг». Услуга предлагается собственникам бизнеса, как практический инструмент снижения издержек при увеличении торгового оборота.

Новый сервис позволяет коммерческим структурам самостоятельно влиять на тариф, регулируя объемы денежных потоков, проходящих через терминалы компании. «Чем больше в компании или торговой точке объемы безналичных операций на один терминал, тем ниже будет тариф банка. Обновление тарифа происходит автоматически, предпринимателю больше не нужно тратить время на дополнительные встречи с сотрудником банка, не нужно вести переговоры о снижении размера платежей за использование терминалов», - пояснил Сергей Бондарь, территориальный менеджер по торговому эквайрингу Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Разработчики сервиса уверены, что его, в первую очередь, оценят предприниматели, делающие первые шаги по приему безналичных расчетов и те, чья выручка не достигает 300 тыс. рублей на терминал. Тестовый период - первые 2 месяца, в течение которых не взимается сервисная плата и сохраняется «стартовый» тариф даже при минимальных оборотах, будет дополнительным бонусом к новому предложению Сбербанка.

«Динамический прайсинг» на услуги эквайринга Байкальский банк внедряет впервые. По мнению аналитиков, Приангарье - один из наиболее перспективных регионов для реализации такого финансового инструмента. Иркутская область занимает 13 место из 85 регионов России по объему безналичных расчетов населения и ежегодно показывает его уверенный рост. Такая статистика показывает, что население региона преодолело психологический рубеж недоверия к безналичным денежным расчетам.

Новая услуга для малого бизнеса на территории Байкальского банка стартует с 10 июня. Подключиться к ней смогут не только новые клиенты, но и те, кто уже заключил ранее договор со Сбербанком на услуги эквайринга.