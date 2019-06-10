Топ-15 необычных и редких вакансий Сибири

Догситтер, директор по аквакультуре, коптильщик, скрам мастер, менеджер по привлечению средств, автор вопросов онлайн-квиза... Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали актуальные вакансии СФО, чтобы составить подборку самых необычных и редких из них.

«Предложения, которые вошли в подборку, условно можно разделить на две категории: новые, недавно появившиеся на рынке труда, и уже слегка забытые, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - К первой группе можно смело отнести вакансии для скрам мастера, 3D моделлера. Думаю, что еще совсем недавно кто-то вряд ли мог предположить, что будут реальными предложения по поиску нянь для собак.

Ко второй группе, к вакансиям, которые сегодня встречаются достаточно редко, можно отнести предложения для рыбовода, коптильщика, ювелира».

Топ-15 необычных вакансий июня