Топ-15 необычных и редких вакансий Сибири

Догситтер, директор по аквакультуре, коптильщик, скрам мастер, менеджер по привлечению средств, автор вопросов онлайн-квиза... Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали актуальные вакансии СФО, чтобы составить подборку самых необычных и редких из них.
«Предложения, которые вошли в подборку, условно можно разделить на две категории: новые, недавно появившиеся на рынке труда, и уже слегка забытые, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - К первой группе можно смело отнести вакансии для скрам мастера, 3D моделлера. Думаю, что еще совсем недавно кто-то вряд ли мог предположить, что будут реальными предложения по поиску нянь для собак.
Ко второй группе, к вакансиям, которые сегодня встречаются достаточно редко, можно отнести предложения для рыбовода, коптильщика, ювелира».
Топ-15 необычных вакансий июня
|
Должность
|
Размер предлагаемой ЗП
|
Регион
|
Ссылки
|
Директор по аквакультуре (промышленное рыбоводство)
|
от 200 000 руб.
|
Красноярск
|
Машинист гофропресса
|
от 20 000 руб.
|
Новоалтайск
|
Сепараторщик
|
от 30 000 руб.
|
Омск
|
Формовщик колбасных изделий
|
от 37 000 руб.
|
Новосибирск
|
Главный зоотехник (кормовое направление)
|
Не указана
|
Новокузнецк
|
Бутафор
|
Не указана
|
Омск
|
Менеджер по привлечению средств
|
От 20 000 руб.
|
Иркутск
|
Коптильщик
|
от 15 000 руб.
|
Барнаул
|
Догситтер / Няня для собак
|
До 30 000 руб.
|
Новосибирск
|
Автор вопросов онлайн-квиза
|
От 24 000 руб.
|
Томск
|
Инспектор по учету и бронированию военно-учетного стола
|
До 15 000 руб.
|
Мыски
|
3D моделлер- аниматор, текстурщик мобильных игр
|
От 50 000 руб.
|
Новосибирск
|
Дежурный рабочий-рыбовод
|
От 20 000 руб.
|
Балахта
|
Скрам мастер (Scrum master in a Startup company)
|
От 60 000 руб.
|
Кемерово
|
Учение ювелира (ювелир)
|
от 30 000 руб.
|
Томск