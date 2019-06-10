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Топ-15 необычных и редких вакансий Сибири

10 июня 2019

Догситтер, директор по аквакультуре, коптильщик, скрам мастер, менеджер по привлечению средств, автор вопросов онлайн-квиза... Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали актуальные вакансии СФО, чтобы составить подборку самых необычных и редких из них.

«Предложения, которые вошли в подборку, условно можно разделить на две категории: новые, недавно появившиеся на рынке труда, и уже слегка забытые, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. -  К первой группе можно смело отнести вакансии для скрам мастера, 3D моделлера. Думаю, что еще совсем недавно кто-то вряд ли мог предположить, что будут реальными предложения по поиску нянь для собак.

Ко второй группе, к вакансиям, которые сегодня встречаются достаточно редко, можно отнести предложения для рыбовода, коптильщика, ювелира».

Топ-15 необычных вакансий июня

Должность

Размер предлагаемой ЗП

Регион

Ссылки

Директор по аквакультуре (промышленное рыбоводство)

от 200 000 руб.

Красноярск

https://hh.ru/vacancy/31793255

Машинист гофропресса

от 20 000 руб.

Новоалтайск

https://hh.ru/vacancy/31760125

Сепараторщик

от 30 000 руб.

Омск

https://hh.ru/vacancy/31221452

Формовщик колбасных изделий

от 37 000 руб.

Новосибирск

https://hh.ru/vacancy/31682006

Главный зоотехник (кормовое направление)

Не указана

Новокузнецк

https://hh.ru/vacancy/31580277

Бутафор

Не указана

Омск

https://hh.ru/vacancy/31606097

Менеджер по привлечению средств

От 20 000 руб.

Иркутск

https://hh.ru/vacancy/30468635

Коптильщик

от 15 000 руб.

Барнаул

https://hh.ru/vacancy/31373831

Догситтер / Няня для собак

До 30 000 руб.

Новосибирск

https://hh.ru/vacancy/31852142

Автор вопросов онлайн-квиза

От 24 000 руб.

Томск

https://hh.ru/vacancy/31496466

Инспектор по учету и бронированию военно-учетного стола

До 15 000 руб.

Мыски

https://hh.ru/vacancy/31874488

3D моделлер- аниматор, текстурщик мобильных игр

От 50 000 руб.

Новосибирск

https://hh.ru/vacancy/31777144

Дежурный рабочий-рыбовод

От 20 000 руб.

Балахта

https://hh.ru/vacancy/29477400

Скрам мастер (Scrum master in a Startup company)

От 60 000 руб.

Кемерово

https://hh.ru/vacancy/31670321

Учение ювелира (ювелир)

от 30 000 руб.

Томск

https://hh.ru/vacancy/31571267

 


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