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Начальник склада в Иркутске в среднем получает 51 тыс. рублей

10 июня 2019

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты начальников складов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске.

Так, по данным Superjob, начальник склада в этом городе в среднем получает 51 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 70 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход аналогичного специалиста составляет 50 000 рублей, в Чите – 54 000 рублей, в Улан-Удэ – 46 000 рублей в месяц.

 


/ СИА /
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