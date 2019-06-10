Иркутянке пришлось оплатить 10 штрафов ГИБДД после ареста бытовой техники

Иркутянка накопила 10 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 6,5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, в добровольном порядке оплачивать задолженность автоледи не спешила. В связи с чем, судебным приставом был наложен арест на бытовую технику. После чего гражданка Л., не желая лишиться своего имущества, оплатила задолженность в полном объеме.

Фото из архива УФССП России по Иркутской области