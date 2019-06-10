Новости

Иркутянке пришлось оплатить 10 штрафов ГИБДД после ареста бытовой техники

10 июня 2019

Иркутянка накопила 10 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 6,5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, в добровольном порядке оплачивать задолженность автоледи не спешила. В связи с чем, судебным приставом был наложен арест на бытовую технику. После чего гражданка Л., не желая лишиться своего имущества, оплатила задолженность в полном объеме.

 

 

Фото из архива УФССП России по Иркутской области


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Объемы строительства жилья упали в ожидании перехода отрасли на проектное финансирование
К эскроу-счетам готовы на треть
И метр такой дорогой. Цены на новостройки продолжают расти на фоне отмены «долёвки»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании