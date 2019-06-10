Буйство красок и драйва. В «Сибэкспоцентре» прошел международный фестиваль татуировки Baikaltattoofest

С 7 по 9 июня в «Сибэкспоцентре» прошел Второй Иркутский международный фестиваль татуировки Baikaltattoofest. В фестивале приняли участие не только тату-мастера из Иркутска, но также из Новосибирска, Улан-Удэ, Москвы, Благовещенска, Владивостока, Красноярска, Омска, Барнаула и других городов России. Также были и международные участники из Америки, Европы, Китая и Кореи. Всего в мероприятии приняли участие около 150 мастеров.

«Идея организации фестиваля появилась давно – рассказывает организатор Денис Калашников - В 2008 году я поехал на фестиваль в г. Чита, что во-первых, дало толчок мне, как мастеру, а во-вторых , произошло объедение иркутских мастеров, и создалось некое сообщество. И между мастерами завязалась уже не конкуренция, а дружба. С тех пор идея о создании такого фестиваля в Иркутске не покидала меня. Я долго готовился, пытался несколько раз начинать, и только в прошлом году получилось организовать первый фестиваль. И на волне прошлогоднего фестиваля, проведение второго уже не вызывало никаких сомнений, потому что в первый раз у нас получился очень масштабный проект, мы даже не вошли в то пространство, где он проходил.

В этом году решили выбрать более просторную площадку Сибэкспоцентра. В этом году у нас очень много международных участников: к нам приехали топовые мастера из Америки, Латвии, а так же из Китая и Кореи. С Китаем у нас сейчас очень крепкие связи, благодаря прошлогоднему фестивалю. Мы часто ездим к ним на фестивали, учимся, смотрим новые техники и обмениваемся опытом. Уровень иркутских мастеров с каждым годом растет, а на таких фестивалях мы можем показать то, чего достигли, а также научиться новому и повысить мастерство. Также мы постоянно проводим мастер-классы, к нам приезжают мастера мирового уровня».

Программа фестиваля впечатляла своим разнообразием и активностью. Каждый день проходили соревнования в разных номинациях: «Перекрытие», «Миниатюрная татуировка», «Фото реализм», «Цветная, Черно-Белая и Традиционная татуировка», «Орнаментальная +графика». Одной из самых интересных номинаций была «Коллаборации мастеров» - в течение всех трех дней фестиваля выполнялась работа по выполнению одной татуировки нескольким мастерами. Каждый день подводились итоги, и лучшие мастера в каждой из номинаций получали ценные призы от спонсоров фестиваля, а также так называемые «дощечки», которые являются своеобразным сертификатом и подтверждения высокого уровня мастера. В последний день фестиваля подвели итоги среди победителей каждого дня во всех номинациях, и выбрали самую лучшую татуировку фестиваля.

Для гостей фестиваля, помимо увлекательного зрелища работы мастеров, возможности «здесь и сейчас» осуществить свою мечту и сделать долгожданное тату, знакомств с мастерами, была подготовлена яркая развлекательная программа. Каждый день проходили выступления музыкальных групп, проводилось световое огненное шоу, а также проводились конкурсы с ценными призами.

«Я это все провожу именно для того, чтобы как раз развить само понятие «татуировки», и показать, что это не просто какие то непонятные рисунки, а что это искусство, которому нужно учиться, – рассказывает организатор фестиваля Денис Калашников. - Сейчас конкуренция растет, появляется очень много мастеров. Многие работают «тяп-ляп», и мы поводим фестиваль еще и для того, чтобы люди умели выбирать лучших мастеров и понимали, что это не так просто, и, что татуировка может и должна быть красивой и подходить конкретному человеку».

Однозначно можно сказать, что Baikaltattoofest стал действительно ярким событием, которые захватило не только «Сибэкспоцентр», но и весь Иркутск. Такие мероприятия объединяют увлеченных своей работой людей, дают большой толчок творчеству и вдохновению. Несомненно, организаторы не остановятся, и в 2020 году мы сможем увидеть третий международный фестиваль Baikaltattoofest.