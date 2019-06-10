Восемь природных пожаров действуют в Иркутской области на утро 10 июня

За минувшие выходные дни, 8 и 9 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 17 пожаров. Их общая площадь составляла 275,7 га, из которых 201,2 га, покрытых лесом. Три возгорания потушено в Заларинском районе, по два – в Шелеховском и Нижнеудинском районах, по одному – в Иркутском, Зиминском, Чунском, Братском, Усть-Илимском, Тулунском, Ангарском, Тайшетском, Осинском и Черемховском районах.

В локализованном состоянии на утро текущего дня оставались четыре очага на общей площади 40 га, в том числе 22 га, покрытых лесом: по одному в Жигаловском, Усть-Кутском, Качугском и Чунском районах, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

По состоянию на 10:30 10 июня действуют восемь природных пожаров, четыре из которых обнаружены сегодня. Общая площадь этих очагов составляет 844,3 га, в том числе 784,3 га, покрытых лесом. Четыре пожара находится в Бодайбинском районе, все они возникли по причине сухих гроз, по одному – в Черемховском, Тулунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.