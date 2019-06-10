Дайвер погиб на Байкале

Участник группы дайверов погиб при погружении на озере Байкал. Как сообщаетпресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, группа дайверов из пяти человек совершала погружение в бухте Сенной, сообщение спасателям о происшествии поступило в минувшее воскресенье.

"В пятидесяти метрах от берега на глубине около 40 метров по неизвестной причине у 32-летнего ангарчанина погружавшегося в сопровождении бади, произошла потеря сознания, - комментирует ситуацию Эдуард Шершак, спасатель МЧС России. - После аварийного подъема, товарищи погрузили мужчину в лодку и транспортировали на берег. Вплоть до прибытия спасателей они оказывали ему помощь – проводили реанимационные мероприятия. Их продолжили спасатели. К сожалению, результата они не принесли».

Пресс-служба МЧС отмечает, что дайвинг, как и любой спорт, он сопряжён с определёнными рисками. Спасатели призывают быть предельно внимательными и проявлять максимальную ответственность во время погружения под воду.