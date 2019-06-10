Объявлен аукцион на строительство объездной дороги вокруг Усолье-Сибирского и Тельмы

ФКУ Упрдор "Прибайкалье" объявило электронный аукцион на строительство объездной дороги г. Усолье-Сибирское и п. Тельма, которая появится к 2024 году. Согласно проекту дорогу к 20204 году в Усольском районе планируют построить 42 километра федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (км 1797 - км 1842).

Объездная дорога будет четырёхполосной с несколькими путепроводами, мостами и надземными пешеходными переходами. Новый участок обеспечит «зеленый коридор» для транзитного транспорта. Сейчас по двум населённым пунктам в сутки идёт около 20 тысяч машин, в том числе большегрузных. Это почти вдвое больше положенной нормы для существующей автодороги.

Весь объем работ планируется завершить в 2024 году. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Общая стоимость объекта составляет порядка 17 млрд руб. В строительном сезоне 2019 года дорожникам предстоит выполнить работы на 600 млн. рублей.

Проект обхода Усолья Сибирского и Тельмы вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утверждённый Правительством РФ. Согласно плану, в России в рамках реализации федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" будет построено 12 автодорожных обходов крупных городов – это почти 400 км. Таким образом на 250 км будет снижена протяженность автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки.