Собственникам жилья в Иркутской области вернули около 5 млн рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги

Управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) вернули жителям Иркутской области 4 млн 932 тыс. рублей, которые были необоснованно начислены. Об этом сообщила начальник отдела по надзору за формированием платы за жилищно-коммунальные услуги Службы государственного жилищного надзора Иркутской области Ольга Потапова.

Как отметили специалисты, в первом квартале наибольшее количество обращений граждан поступило по вопросам повышения управляющими организациями (в одностороннем порядке) тарифов за содержание жилого помещения, не исключения управляющими организациями платы за вывоз твердо-бытовых отходов из состава платы за содержание жилого помещения, корректировок платы за отопление согласно фактическим показаниям общедомовых приборов учета за 2018 год.

Большое количество обращений поступило от граждан Вихоревского муниципального образования на незаконное начисление платы за отопление ресурсоснабжающей организацией (МУП «ВГТ») за период, когда таковая не обладала статусом теплоснабжающей организации. По итогам проведенных проверок и выданным предписаниям Службы МУП «ВГТ» вернуло гражданам Вихоревки необоснованно начисленные денежные средства в размере 3 млн 502 тыс. рублей.

Возвраты на лицевые счета граждан по предписаниям Службы произвели управляющие организации ООО «Уютный дом», ООО «Северное управление ЖКС», ООО «Холдинг-Радужный» в Иркутске, ООО «Управляющая компания «Уют» в Саянске.

Специалисты отметили, что всего в Службу поступило 3184 обращения граждан (из прокуратуры – 760, из Правительства Иркутской области – 310, более 200 из различных министерств и ведомств, 269 обращений поступили посредством ГИС ЖКХ), сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.