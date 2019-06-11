Снижение реальных доходов населения приведёт к рецессии

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков принял участие в онлайн-конференции «Экономика России — вся правда о рецессии». По его мнению, рост ВВП не отражает всю полноту экономической картины в стране, гораздо важнее динамика реальных доходов населения, которые снижаются уже несколько лет подряд.

В 2018 году рост российского ВВП составил 2,3%, превысив прогноз и достигнув максимального значения с 2012 года. Дальнейшие перспективы не столь радужны, МВФ пока ждёт роста по итогам года на 1,4%. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков отмечает, что сегодня более значимым для ВВП является налоговый режим и реальные доходы населения: «Налоговый режим сдерживает создание новых рабочих мест, а без них не растёт конкуренция за трудовые ресурсы. Соответственно, трудовые ресурсы не имеют достаточных доходов, чтобы обеспечить рост потребления по всей цепочке экономики. Поэтому мы в значительной степени зависим от экспорта, хотя на уровне бюджета создан предохранитель, который позволяет чувствовать себя комфортно до определённого уровня падения доходов от внешней торговли».

В то же время у российской экономики есть множество точек роста, утверждает эксперт: «Сразу же можно вспомнить о сельском хозяйстве, где есть такое достижение, как первое место в мире по экспорту пшеницы. Далее идут нефть и газ, металлургия, производство авиатехники, ОПК, атомная промышленность. Однако пока нет главного — роста реальных доходов населения. В какой-то мере виноватым является технический прогресс. Внедрение систем автоматизированного управления и т.д. снижает потребность в рабочих руках, а роста экономики недостаточно, чтобы восполнять потребность в рабочих местах».

Доходы населения, по мнению Андрея Кочеткова, могут начать расти в двух случаях: «Во-первых, должно пройти увеличение платежей из бюджета по линии социального обеспечения, но для этого необходимо менять систему налогообложения сверхдоходов с целью перераспределения их в пользу наименее обеспеченных слоёв. Во-вторых, важен рост рабочих мест в экономике, что будет создавать конкуренцию за трудовые ресурсы. Естественно, что во втором случае также потребуются изменения в налоговой сфере с целью стимулирования создания новых производств и услуг, в которые необходимо будет привлекать рабочие руки».

И хотя руководство страны постоянно говорит о сохранении налоговой нагрузки, по факту это не соответствует действительности. «На мой взгляд, налоговая нагрузка в стране уже избыточная и пора говорить об их снижении — если не для всей экономики, то, как минимум, для приоритетных отраслей. Налоги для населения также могут расти в виде различных акцизов. Кроме того, ещё не исчерпаны возможности налоговиков в области обложения движимого и недвижимого имущества», — размышляет Андрей Кочетков.

Отсутствие значимого протестного поведения, связанного с последними налоговыми изменениями, эксперт связывает с тем, что многие социальные слои заняты своим выживанием: «Когда у вас нет накоплений, уверенности в завтрашнем дне и т.д., то вы быстрее пойдёте на работу, чем на митинг протеста. Для активности в политической плоскости требуется экономическая свобода, или реальность, которую трудно совместить с понятием нормальная жизнь. Между тем, если оценивать итоги региональных выборов, то чёткий сигнал уже посылается населением».