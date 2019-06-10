С 1 июня междугородние звонки с таксофонов в Иркутске стали бесплатны

С 1 июня звонки с таксофонов на любые номера фиксированной телефонной сети в РФ стали бесплатны. Об этом сообщили представители ПАО «Ростелеком».
С таксофонов доступен ряд услуг. Теперь можно бесплатно звонить на номера экстренных служб:
- 112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб
- 01 (101) - МЧС
- 02 (102) - полиция
- 03 (103) - скорая медицинская помощь
- 04 (104) - аварийная служба газовой сети
Бесплатные звонки доступны на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):
- для местных вызовов (номер телефона)
- для внутризоновых вызовов (8 - код зоны нумерации - номер телефона)
- для междугородних вызовов (8 - код оператора - код зоны нумерации - номер телефона)
Плата за звонки с таксофонов взимаются при международных вызовах или наборе номера мобильного телефона, сообащает пресс-служба мэрии.