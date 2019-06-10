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С 1 июня междугородние звонки с таксофонов в Иркутске стали бесплатны

10 июня 2019

С 1 июня звонки с таксофонов на любые номера фиксированной телефонной сети в РФ стали бесплатны. Об этом сообщили представители ПАО «Ростелеком».

С таксофонов доступен ряд услуг. Теперь можно бесплатно звонить на номера экстренных служб:

  • 112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб
  • 01 (101) - МЧС
  • 02 (102) - полиция
  • 03 (103) - скорая медицинская помощь
  • 04 (104) - аварийная служба газовой сети

Бесплатные звонки доступны на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):

  • для местных вызовов (номер телефона)
  • для внутризоновых вызовов (8 - код зоны нумерации - номер телефона)
  • для междугородних вызовов (8 - код оператора - код зоны нумерации - номер телефона)

Плата за звонки с таксофонов взимаются при международных вызовах или наборе номера мобильного телефона, сообащает пресс-служба мэрии.


/ СИА /
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