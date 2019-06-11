Трейдинг для визуалов: Альфа-Банк запустил инструмент для автоматизации биржевой торговли

Пользователи торговой платформы Альфа-Директ 4.0 получили новый инструмент Альфа-Тренд, дающий возможность запускать торговых роботов прямо на ценовом графике. Заданный в Альфа-Тренд робот может как автоматически создавать заявки на бирже, так и отправлять пользователю PUSH-уведомления с предзаполненными заявками. За первые четыре дня работы нового сервиса им воспользовалось уже более 100 трейдеров с объемом средств более 150 млн рублей.

Графический анализ — самый популярный и проверенный метод принятия решений при торговле на бирже. В то же время, автоматизированная биржевая торговля, при всей своей эффективности, требует навыков программирования и глубокого погружения в нюансы работы торговой платформы. Альфа-Тренд объединяет в себе возможности инструмента графического анализа и платформы автоматизированной торговли, упрощая и облегчая работу трейдера — теперь задать алгоритм торгового робота можно по графическим фигурам на графике, буквально в несколько кликов мышкой.

«Мы уверены, что данный инструментарий будет востребован как опытными трейдерами, так клиентами, которые недавно на рынке. — комментирует руководитель дирекции брокерских операций Альфа-Банка Сергей Рыбаков. — Альфа-Тренд позволит полностью автоматизировать конкретную рыночную идею от открытия позиции до ее закрытия. По нашему прогнозу, внедрение такого простого и удобного инструментария для трейдеров позволит увеличить долю проникновение услуги по автоматизации торговли до 15-20% от активных клиентов».

Простой, наглядный интерфейс Альфа-Тренда позволяет за несколько секунд установить такие параметры, как ключевые линии поддержки или сопротивления, действия при пробое или проколе линий, создать защитные заявки для открытой позиции, и запустить на исполнение получившийся торговый алгоритм. Продвинутый пользователь имеет возможность откорректировать правила торговли в исходном коде созданного робота. За использование роботов в терминале Альфа-Директ 4.0 дополнительная плата не взимается.

Как запустить торгового робота с графика в Альфа-Директ, можно увидеть по ссылкам: шаг 1, шаг 2.