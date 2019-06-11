Байкалинвестбанк поднялся в рэнкинге региональных банков на 73 пункта

Байкалинвестбанк за месяц поднялся в рэнкинге региональных банков сразу на 73 пункта, переместившись с 179-го на 106-е место.

Первые места рэнкинга по-прежнему оспаривают друг у друга костромской «Совкомбанк» и «Сургутнефтегазбанк»: на 1 мая «Сургутнефтегазбанк» поднялся на 1 место, оттеснив костромской банк на второе место. На третье место вышел калининградский «Энерготрансбанк», оттеснив татарстанский «АК Барс».

Рэнкинг, в который включены банки, зарегистрированные за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, отражает финансовое состояние банков, оцененное по оригинальной методике, разработанной АНО ЗВИ и предполагающей комплексную балльную оценку состояния каждого банка на основе показателей, характеризующих надежность, ликвидность, ресурсную базу, просроченную задолженность, рентабельность активов и деловую активность соответствующей кредитной организации. Оригинальная методика АНО ЗВИ способна минимум в 3 раза точнее спрогнозировать серьезные изменения финансового состояния банков, чем система официальных нормативов.