Приложение для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн вошло в список предустановленных программ на ноутбуках марки IRBIS

Сбербанк и производитель компьютерной техники IRBIS предложили «коробочное решение» для предпринимателей – покупателей ноутбуков IRBIS. Помимо предустановленной операционной системы Windows 10, покупатели получат обновленное приложение для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн.

Приложение будет доступно на ноутбуках модели NB245 с экраном диагональю 14 дюймов, с процессором Intel Celeron N3350 2x2,4Ghz, при этом стоимость гаджета не превысит 20 тысяч рублей. Одна из отличительных особенностей компьютера – это встроенный биометрический сканер отпечатка пальца. В настоящее время Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 позволяет авторизовываться в приложении по отпечатку пальца, в ближайшее время пользователям будет предложена аналогичная подпись документов.

Приложение Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 позволяет пользователям работать в этой операционной системе с любых устройств: с компьютера, планшета, ноутбука или гаджетов «2 в 1». Через приложение корпоративные клиенты Сбербанка могут совершать платежи и читать push-уведомления об их исполнении, выставлять счета, скачивать выписки и отправлять их в мессенджерах или через почту, работать с зарплатным проектом, открывать депозиты, работать с бизнес-картами компании и с кредитами организации.

Евгений Колбин, вице-президент-директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Наше приложение для Windows 10 пользуется популярностью у небольших компаний, имеющих один расчетный счет. Совместно с Microsoft и IRBIS мы предлагаем им универсальное решение по доступной цене, которое открывает доступ к инновационным технологиям в работе с банком».

Андрей Никифоров, руководитель направления ноутбуков и планшетов IRBIS:

«Мы рады возможности представить российским бизнес-пользователям бюджетный ноутбук, созданный совместно с лидерами в своих отраслях – компаниями Microsoft и Сбербанк. Представители малого бизнеса вместе с устройством получат глубоко кастомизированный функционал с использованием передовых биометрических технологий, дающий возможность выполнять необходимые задачи, включая финансовые операции, легко и быстро».

Сергей Дмитриев, руководитель департамента по работе с производителями компьютеров компании Microsoft в России:

«Современные устройства с Windows 10 – необходимый инструмент для эффективной работы бизнеса любого масштаба. Мы уверены, что готовое решение IRBIS, сочетающее в себе возможности онлайн-банкинга от Сбербанка и все преимущества Windows 10 Pro: защиту корпоративного уровня, производительность и возможность быстрой и безопасной аутентификации, позволит российским предпринимателям добиваться большего».

Продажи устройств начнутся в июне. Скачать новую версию Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 можно в Microsoft Store.