Банка Авангард сообщил режим работы офисов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге 12 июня 2019 года.

№0253 "Лента на Дальневосточном" №0255 "Лента на Пулковском" №0256 "На Руставели" №0257 "На Хасанской" №0258 "О`КЕЙ на Заневском" №0259 "О`КЕЙ на Савушкина" №0273 "На Кондратьевском" №0281 "На Богатырском" №0282 " На Энгельса" №0284 "На Пятилеток" №0286 "На Марата" №0287 "На Культуры" №0288 "На Тихорецком"