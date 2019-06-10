Новости

Банка Авангард сообщил режим работы офисов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге 12 июня 2019 года

10 июня 2019

Банка Авангард сообщил режим работы офисов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге 12 июня 2019 года.

Москва и Московская область

Касса при Центральном офисе 
(ул. Садовническая, д. 12, стр. 1)

12 июня – не работает

Дополнительный офис «Рублевский»

 

 

12 июня – не работает

 

Дополнительный офис «Якиманка»

12 июня - 10:00 - 18:00

Дополнительный офис «Варшавский»

 

12 июня – не работает

 

Дополнительный офис «Дмитровский»

 

12 июня – не работает

 

Дополнительный офис «Спектр»

 

 

12 июня – не работает

Дополнительный офис «На Грохольском»

 

12 июня – не работает

 

Офисы «Авангард–Экспресс»

 

№ 8821 (Мичуринский пр., д. 9, корп. 3)

№ 8823 (Открытое ш., д. 9, стр. 1)

№ 8841 (Литовский бул., д. 22)

№ 8846 (Алтуфьевское ш., д.95)

№ 8860 (Боровское ш., д. 35)

№ 8863 (ул. Адмирала Лазарева, д. 2)

№ 8866 (ул. Медынская, д. 7)

№ 8879 (МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80, лит. Б1)

№ 8883 (Ленинградский пр., д. 76 а)

№ 8888 (ул. Хабаровская, д. 15)

№ 8890 (ул. Кустанайская, д. 6)

№ 8896 (Солнцевский пр., д. 21)

№ 8903 (МКАД, 87 км, д. 8)

№ 8906 (ул. Б. Тульская, д. 2)

№ 8910 (МО, г. Лобня, Краснополянский пр–д, д. 2)

№ 8919 (Алтуфьевское ш., д. 8)

№ 8920 (ул. Вавилова, д. 3)

№ 8922 (ул. Люблинская, д. 153)

№ 8926 (Рублевское ш., д. 62)

№ 8927 (ул. Профсоюзная, д. 129А)

№ 8931 (МО, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д. 64)

№ 8936 (Измайловское ш., д. 71А)

№ 8939 (МО, г. Люберцы, Новорязанское ш., д. 7)

№ 8943 (МО, г. Одинцово, Можайское ш., д. 159)

№ 8944 (МО, Люберецкий р–н, г.Люберцы, ул. Побратимов, д.7)

№ 8945 (МО, 24 км МКАД, вл. 1)

№ 8947 (Рязанский пр., д. 30, корп. 2)

№ 8948 (Зеленый пр., д. 62А)

№ 8953 (МО, г. Ногинск, ул. Трудовая, д. 11)

№ 8955 (ул. Митинская, д. 53)

№ 8956 (ул. Красная Пресня, д. 23, корп. Б, стр. 1)

№ 8957 (МО, Красногорский р-н, у дер. Путилково)

№ 8959 (МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1)

№ 8960 (ул. Дубнинская, д. 30)

№ 8963 (МО, г. Видное, мкр. Солнечный, д. 10)

№ 8964 (ул. Широкая, д. 31)

№ 8965 (Волгоградский пр., д. 73, стр. 1)

№ 8968 (г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.17/8, пом.1)

№ 8969 (ул.Каховка, д.27)

№ 8973 (ул.Енисейская, д.19, корп.1.)

№ 8976 (МО, Одинцовский р-н. пос.Новоивановское, ул.Западная, стр.4)

№ 8977 (Варшавское ш., д.152А)

№ 8981 (Рязанский проспект, дом 2, корп. 2)

№ 8985 (Ореховый б-р, д.14, корп.3)

№ 8988 (г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.44)

№ 8991 (МО, г.Реутов, шоссе Носовихинское, д. 45)

№ 8992 (МО, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5)

№8995 (МО, г.Мытищи, Осташковское ш., д.1)

№8996 (МО, г.Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2)

№8997 (Дмитровское ш., д.89)

№8998 (ул.Героев Панфиловцев, д.7)

№8999 (МО, Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Андреевка, р.п. Андреевка, ул.Жилинская, стр.1, пом.2)

12 июня – работают в обычном режиме

 



 

№ 8835 (МО, г. Люберцы, п/о 3, д. 53–а)

№ 8856 (ул. Вешняковская, д. 17–а, стр. 1)

№ 8862 (Пролетарский пр-т, д.19, корп.1)

№ 8877 (ул. Лобненская, д.14)

№ 8892 (ул. Шоссейная, д. 34, стр. 1)

№ 8894 (пр. Мира, д. 95, стр. 2)

№ 8897 (МО, г. Щелково, Пролетарский пр., д. 4, корп. 3)

№ 8902 (Трубная пл., д. 2)

№ 8905 (ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1)

№ 8909 (ул. Саянская, д. 8а)

№ 8912 (ул. Профсоюзная, д. 56)

№ 8913 (ул. Вавилова, д. 66)

№ 8916 (ул. Марксистская, д. 38, стр. 1)

№ 8932 (МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1)

№ 8935 (МО, Одинцовский р–н, пос. Горки–10, д. 30а)

№ 8937 (ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1)

№ 8950 (Бесединское ш., вл.15 )

№ 8954 (МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26)

№ 8961 (МО, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22)

№ 8962 (МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, стр.2)

№ 8970 (Новокуркинское шоссе, д.1)

№ 8971 (г.Сергиев Посад, ул.Кооперативная, д. 2.)

№ 8974 (пр-т Вернадского, д.105, корп.4)

№ 8980 (МО, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, дом 3, стр. 1)

№ 8983 (МО, г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78)

№ 8986 (МО, г.Серпухов, Борисовское ш., д.5)

№ 8987 (ул.Удальцова, д.42)

№ 8990 (Каширское ш., д.80)

№ 8993 (Зеленоград, Савелкинский пр., д.8)

№ 8994 (ул.Ключевая, д.6, корп.1)

12 июня – проводятся только кассовые операции

 

 

 

№ 8817 (Тихорецкий бул., д. 1, стр. 70)

№ 8825 (ул. Летчика Бабушкина, д. 37, корп. 1)

№ 8833 (ул. Плеханова, д. 20)

№ 8839 (МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 5)

№ 8850 (ул. Липецкая, д. 16/14)

№ 8852 (МО, г. Мытищи, ул. Мира, д.30)

№ 8854 (ул. Суздальская, д. 12А)

№ 8864 (ул. Корнейчука, д. 54)

№ 8938 (ул. Академика Скрябина, д. 23)

№ 8972 (МО, г.Электросталь, проспект Ленина, д.1в)

12 июня – не работают

 

 

 

Санкт-Петербург

№0289 "На Ленинском"

12 июня– не работает

№0210 "На Лиговском"

12 июня – не работает

 

№0251 " На Коломяжском"

№0252 " В ТРК Лето"

№0254 " О`КЕЙ на Индустриальном"

№0260 “На проспекте Науки”

№0261 “На Выборгском”

№0264 "На Просвещения"

№0266 "В "ТЦ Фиолент"

№0267 “На Пражской”

№0268 “На Савушкина”

№0269 “Мега-Дыбенко”

№0271 “Мега-Парнас”

№0274 “На шоссе Революции”

№0276 "На Новосмоленской"

№0279 “На Стачек”

 

 

Читайте также:

Ланта-Банк сообщил режим работы офисов 11 и 12 июня 2019 года
11 июня 2019
Связь-Банк сообщил режим работы офисов 11 и 12 июня 2019 года
10 июня 2019

12 июня – работают в обычном режиме

№0253 "Лента на Дальневосточном"

№0255 "Лента на Пулковском"

№0256 "На Руставели"

№0257 "На Хасанской"

№0258 "О`КЕЙ на Заневском"

№0259 "О`КЕЙ на Савушкина"

№0273 "На Кондратьевском"

№0281 "На Богатырском"

№0282 " На Энгельса"

№0284 "На Пятилеток"

№0286 "На Марата"

№0287 "На Культуры"

№0288 "На Тихорецком"

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки 11 и 12 июня 2019 года":
Все материалы сюжета (9)


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Объемы строительства жилья упали в ожидании перехода отрасли на проектное финансирование
К эскроу-счетам готовы на треть
И метр такой дорогой. Цены на новостройки продолжают расти на фоне отмены «долёвки»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании