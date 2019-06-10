Банк Авангард сообщил режим работы региональных офисов 12 июня 2019 года

Банк Авангард сообщил режим работы региональных офисов в праздничный день - 12 июня 2019 года.
|
Архангельск
|
№2210 «Центральный» (ул. Выучейского, д. 25)
|
12 июня – не работает
|
№2213 «На ул. Тимме»
|
12 июня – с 9-30 до 21-15,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№2212 «На Нагорной»
№2214 «На Ленинградском»
|
12 июня – не работают
|
Астрахань
|
№3610 «Центральный»
(ул. Красная Набережная, д.27, лит. А)
|
12 июня – не работает
|
№3611 «В ТРЦ Ярмарка на Вокзальной»
№3612 «В ТРЦ Alimpic»
|
12 июня – с 10-00 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-30
проводятся только кассовые операции
|
Барнаул
|
№2010 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 83)
|
12 июня – не работает
|
№2011 «На Панфиловцев»
|
12 июня – с 09-30 до 21-15,
перерыв с 15-00 до 15-40
проводятся только кассовые операции
|
Белгород
|
№2510 «Центральный» (ул. Гостенская, д. 2а)
|
12 июня – не работает
|
№2511 «На Щорса»
|
12 июня – с 9-30 до 21-15,
перерыв с 15-00 до 15-40
проводятся только кассовые операции
|
Владивосток
|
№1110 «Центральный» (ул. Светланская, д. 69)
|
12 июня – не работает
|
Волгоград
|
№1410 «Центральный» (ул.Рабоче-Крестьянская, д.8)
|
12 июня – не работает
|
№1420 (ул. Краснознаменская, д. 9)
|
12 июня – с 09-00 до 20-45,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№1430 (пл. им. Дзержинского, д. 1-Б)
|
12 июня – не работает
|
№1440 (г. Волжский, ул. Александрова, д. 18-а)
|
12 июня – с 09-00 до 21-00,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№ 1450 (пр. Героев Сталинграда, д. 40)
|
12 июня - не работает
|
№ 1460 ( г.Волжский на пр. Ленина, д. 97)
|
12 июня - не работает
|
№1412 «На Ленина»
№1413 «В ТРЦ ПАРК-ХАУС»
|
12 июня – не работают
|
Воронеж
|
№0820 «Центральный» (ул. Ф. Энгельса, д. 18)
|
12 июня – не работает
|
№0811 «На Героев Сибиряков»
|
12 июня – с 9-30 до 21-15,
перерыв с 15-00 до 15-40
проводятся только кассовые операции
|
№0814 «На Ленинском»
|
12 июня – с 10-00 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-30
|
№0816 «В СИТИ ПАРК ГРАД»
|
12 июня – с 9-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30
проводятся только кассовые операции
|
№0817 «На Шишкова»
|
12 июня – с 10-00 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-30
проводятся только кассовые операции
|
Екатеринбург
|
№4910 «Центральный» (ул. М. Жукова, д. 6)
|
12 июня – не работает
|
№4911 «О’Кей на Бабушкина»
|
12 июня – с 10-00 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-30
проводятся только кассовые операции
|
Иваново
|
№0620 «Центральный» (ул. Парижской Коммуны, д. 16)
|
12 июня – не работает
|
№0613 «В ТЦ Тополь»
|
12 июня – с 10-00 до 21-45,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№0611 «На Лежневской»
|
12 июня – не работает
|
Ижевск
|
№5410 «Центральный» (ул. М.Горького, д.64)
|
12 июня – не работает
|
Иркутск
|
№4810 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 20)
|
12 июня – не работает
|
Казань
|
№2410 «Центральный» (ул. Толстого, д. 41)
|
12 июня – не работает
|
№2413 «На Проспекте Победы»
|
12 июня – с 8-30 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-30
проводятся только кассовые операции
|
№2411 «На Московской»
|
12 июня – не работает
|
Калининград
|
№2110 «Центральный» (Московский пр., д. 42-44-46)
|
12 июня – не работает
|
№2111 «На Театральной»
|
12 июня – с 9-00 до 20-45,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№2112 «В ТЦ «Гранд»
№2113 «В ТЦ «Сити»
|
12 июня – не работают
|
Киров
|
№2810 «Центральный» (ул. Орловская, д. 26-а)
|
12 июня - не работает
|
Кострома
|
№4710 «Центральный» (пр. Мира, д. 37-39/28)
|
12 июня - не работает
|
Краснодар
|
№3110 «Центральный» (ул. Карасунская/ ул. Коммунаров, д. 89/106)
|
12 июня – не работает
|
№3120 «На ул. Мачуги»
|
12 июня – с 10-00 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№4611 «В ТЦ МЕГА»
|
12 июня – с 8-30 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-30
проводятся только кассовые операции
|
Красноярск
|
№3410 «Центральный» (пр. Мира, д. 10)
|
12 июня - не работает
|
Курган
|
№0310 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 17/1)
|
12 июня - не работает
|
Курск
|
№1920 «Центральный» (ул. Ватутина, д. 23)
|
12 июня – не работает
|
№1914 «На Проспекте Дружбы»
|
12 июня – с 9-30 до 21-15,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
Липецк
|
№5210 «Центральный» (ул. Октябрьская, д.24)
|
12 июня – не работает
|
Магадан
|
№1010 «Центральный» (ул. Пролетарская, д. 17)
|
12 июня – не работает
|
Магнитогорск
|
№3810 «Центральный» (пр. Ленина, д.88)
|
12 июня – не работает
|
Набережные Челны
|
№5010 «Центральный» (пр. Вахитова, д. 20Б)
|
12 июня – не работает
|
Нижний Новгород
|
№4210 «Центральный» (ул. Ульянова, д.26/11)
|
12 июня – не работает
|
№4220 «На Проспекте Ленина» (пр. Ленина, д.113)
|
12 июня – с 10-00 до 22-00
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№4211 «В ТЦ МЕГА»
|
12 июня – с 8-30 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-30
|
№4213 «На Коминтерна»
|
12 июня– не работает
|
Нижний Тагил
|
№4410 «Центральный» (пр. Ленина, д.21б)
|
12 июня– не работает
|
Новокузнецк
|
№5310 «Центральный» (ул. Кирова, д. 52А)
|
12 июня - не работает
|
Новосибирск
|
№2910 «Центральный» (ул. 1905 года, д. 18)
|
12 июня - не работает
|
№2920 «АШАН на Ватутина» (ул. Ватутина, д. 107)
|
12 июня – с 08-30 до 22-00
перерыв с 14-00 до 15-00
|
№2912 «На пл. им. Карла Маркса»
|
12 июня – с 10-00 до 21-45,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№2913 «На Никитина»
|
12 июня – не работает
|
№ 2915 «На Ленина»
( г.Бердск, ул.Ленина,д.6/1)
|
12 июня – не работает
|
Омск
|
№1810 «Центральный» (Пр. Маркса, д. 12)
|
12 июня – не работает
|
№1813 «О`КЕЙ на Энтузиастов»
|
12 июня – с 10-00 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-30
проводятся только кассовые операции
|
Орел
|
№0910 «Центральный» (ул. Покровская, д. 11)
|
12 июня– не работает
|
№0930 «На Воскресенском»
|
12 июня– не работает
|
№0911 «На Октябрьской»
|
12 июня – с 10-00 до 20-45,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№0913 «Наугорское ш., д.76»
|
12 июня – не работает
|
Оренбург
|
№0410 «Центральный» (ул. Володарского, 20)
|
12 июня – не работает
|
№0414 «На Новой»
|
12 июня – с 09-30 до 21-15,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№0413 «Шарлыкское ш., д.1/2»
№ 0415 «На Гагарина»
|
12 июня – не работают
|
Пенза
|
№4110 «Центральный» (ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34)
|
12 июня – не работает
|
Пермь
|
№3310 «Центральный» (ул. Ленина, д. 92)
|
12 июня – не работает
|
Ростов-на-Дону
|
№1510 «Центральный» (пр. Шолохова, д. 44)
|
12 июня – не работает
|
№1520 (пос. Верхнетемерницкий,
|
12 июня – с 09-00 до 22-00
перерыв с 14-00 до 15-00
|
№1513 «На Малиновского»
|
12 июня – с 10-00 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
Рязань
|
№2320 «Центральный» (ул. Есенина, д. 38)
|
12 июня – не работает
|
№2323 «На Московском»
|
12 июня – с 9-30 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40
проводятся только кассовые операции
|
№2321 «На Соборной»
|
12 июня – не работает
|
Самара
|
№5110 «Центральный» (ул. Чкалова, д. 44)
|
12 июня – не работает
|
Саратов
|
№3210 «Центральный» (ул. им. Радищева А.Н., д. 15а)
|
12 июня – не работает
|
№3212 «В ТЦ Оранжевый»
|
12 июня – не работает
|
Ставрополь
|
№1710 «Центральный» (ул. Ленина, д. 111)
|
12 июня - не работает
|
Сургут
|
№3010 «Центральный» (пр. Ленина, д. 26)
|
12 июня– не работает
|
Тамбов
|
№2610 «Центральный» (ул. Советская, д. 71)
|
12 июня– не работает
|
№2611 «На Энтузиастов»
|
12 июня – не работает
|
Тверь
|
№0710 «Центральный» (Свободный пер., д. 9)
|
12 июня – не работает
|
№0711 «Детский Мир»
|
12 июня – с 9-30 до 21-15,
перерыв с 14-00 до 14-40
|
№0712 «На Можайского»
|
12 июня – не работает
|
Тольятти
|
Офис «Тольяттинский» (ул. Фрунзе, д. 8, БЦ «PLAZA»)
|
12 июня – не работает
|
№1231 «На Борковской»
|
12 июня – с 10-00 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№1236 «В ТРК Парк Хаус»
|
12 июня – с 10-00 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-30
|
№1232 «На ул. Победы»
№1233 «В ТЦ Капитал»
№1235 «Лента на Громовой»
|
12 июня – не работают
|
Томск
|
№2710 «Центральный» (Лесной пер., д. 8)
|
12 июня – не работает
|
№2712 «СМАЙЛcity на Учебной»
|
12 июня – с 10-00 до 21-15,
перерыв с 15-00 до 15-40
проводятся только кассовые операции
|
№2711 «На Красноармейской»
|
12 июня – не работает
|
Тула
|
№4310 «Центральный» (ул. Советская, д. 59)
|
12 июня – не работает
|
№4311 «На Металлургов»
|
12 июня – не работает
|
Тюмень
|
№4510 «Центральный» (ул. Урицкого, д. 36)
|
12 июня – не работает
|
№4512 «Ашан на Менделеева»
|
12 июня – с 09-00 до 22-00,
перерыв с 15-00 до 15-30
проводятся только кассовые операции
|
Улан-Удэ
|
№3910 «Центральный» (ул. Смолина, д.54б)
|
12 июня – не работает
|
Уфа
|
№3510 «Центральный» (ул. Мустая Карима, д. 41)
|
12 июня – не работает
|
Хабаровск
|
№3710 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 65)
|
12 июня– не работает
|
Челябинск
|
№5510 «Центральный» (пр. Ленина, д.30)
|
12 июня – не работает
|
Чебоксары
|
№1610 «Центральный» (ул. Гагарина, д. 55)
|
12 июня– не работает
|
№1620 г. Новочебоксарск, «На Советской»
|
12 июня– не работает
|
№1611 «На Калинина»
|
12 июня – с 10-00 до 20-45
перерыв с 15-00 до 15-40
|
№1616 «На Тракторостроителей»
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