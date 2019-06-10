Банк Авангард сообщил режим работы региональных офисов 12 июня 2019 года

Архангельск

№2210 «Центральный» (ул. Выучейского, д. 25) 12 июня – не работает

№2213 «На ул. Тимме» 12 июня – с 9-30 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40

№2212 «На Нагорной» №2214 «На Ленинградском» 12 июня – не работают

Астрахань

№3610 «Центральный» (ул. Красная Набережная, д.27, лит. А) 12 июня – не работает

№3611 «В ТРЦ Ярмарка на Вокзальной» №3612 «В ТРЦ Alimpic» 12 июня – с 10-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30 проводятся только кассовые операции

Барнаул

№2010 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 83) 12 июня – не работает

№2011 «На Панфиловцев» 12 июня – с 09-30 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40 проводятся только кассовые операции

Белгород

№2510 «Центральный» (ул. Гостенская, д. 2а) 12 июня – не работает

№2511 «На Щорса» 12 июня – с 9-30 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40 проводятся только кассовые операции

Владивосток

№1110 «Центральный» (ул. Светланская, д. 69) 12 июня – не работает

Волгоград

№1410 «Центральный» (ул.Рабоче-Крестьянская, д.8) 12 июня – не работает

№1420 (ул. Краснознаменская, д. 9) 12 июня – с 09-00 до 20-45, перерыв с 15-00 до 15-40

№1430 (пл. им. Дзержинского, д. 1-Б) 12 июня – не работает

№1440 (г. Волжский, ул. Александрова, д. 18-а) 12 июня – с 09-00 до 21-00, перерыв с 15-00 до 15-40

№ 1450 (пр. Героев Сталинграда, д. 40) 12 июня - не работает

№ 1460 ( г.Волжский на пр. Ленина, д. 97) 12 июня - не работает

№1412 «На Ленина» №1413 «В ТРЦ ПАРК-ХАУС» 12 июня – не работают

Воронеж

№0820 «Центральный» (ул. Ф. Энгельса, д. 18) 12 июня – не работает

№0811 «На Героев Сибиряков» 12 июня – с 9-30 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40 проводятся только кассовые операции

№0814 «На Ленинском» 12 июня – с 10-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30

№0816 «В СИТИ ПАРК ГРАД» 12 июня – с 9-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30 проводятся только кассовые операции

№0817 «На Шишкова» 12 июня – с 10-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30 проводятся только кассовые операции

Екатеринбург

№4910 «Центральный» (ул. М. Жукова, д. 6) 12 июня – не работает

№4911 «О’Кей на Бабушкина» 12 июня – с 10-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30 проводятся только кассовые операции

Иваново

№0620 «Центральный» (ул. Парижской Коммуны, д. 16) 12 июня – не работает

№0613 «В ТЦ Тополь» 12 июня – с 10-00 до 21-45, перерыв с 15-00 до 15-40

№0611 «На Лежневской» 12 июня – не работает

Ижевск

№5410 «Центральный» (ул. М.Горького, д.64) 12 июня – не работает

Иркутск

№4810 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 20) 12 июня – не работает

Казань

№2410 «Центральный» (ул. Толстого, д. 41) 12 июня – не работает

№2413 «На Проспекте Победы» 12 июня – с 8-30 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30 проводятся только кассовые операции

№2411 «На Московской» 12 июня – не работает

Калининград

№2110 «Центральный» (Московский пр., д. 42-44-46) 12 июня – не работает

№2111 «На Театральной» 12 июня – с 9-00 до 20-45, перерыв с 15-00 до 15-40

№2112 «В ТЦ «Гранд» №2113 «В ТЦ «Сити» 12 июня – не работают

Киров

№2810 «Центральный» (ул. Орловская, д. 26-а) 12 июня - не работает

Кострома

№4710 «Центральный» (пр. Мира, д. 37-39/28) 12 июня - не работает

Краснодар

№3110 «Центральный» (ул. Карасунская/ ул. Коммунаров, д. 89/106) 12 июня – не работает

№3120 «На ул. Мачуги» 12 июня – с 10-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-40

№4611 «В ТЦ МЕГА» 12 июня – с 8-30 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30 проводятся только кассовые операции

Красноярск

№3410 «Центральный» (пр. Мира, д. 10) 12 июня - не работает

Курган

№0310 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 17/1) 12 июня - не работает

Курск

№1920 «Центральный» (ул. Ватутина, д. 23) 12 июня – не работает

№1914 «На Проспекте Дружбы» 12 июня – с 9-30 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40

Липецк

№5210 «Центральный» (ул. Октябрьская, д.24) 12 июня – не работает

Магадан

№1010 «Центральный» (ул. Пролетарская, д. 17) 12 июня – не работает

Магнитогорск

№3810 «Центральный» (пр. Ленина, д.88) 12 июня – не работает

Набережные Челны

№5010 «Центральный» (пр. Вахитова, д. 20Б) 12 июня – не работает

Нижний Новгород

№4210 «Центральный» (ул. Ульянова, д.26/11) 12 июня – не работает

№4220 «На Проспекте Ленина» (пр. Ленина, д.113) 12 июня – с 10-00 до 22-00 перерыв с 15-00 до 15-40

№4211 «В ТЦ МЕГА» 12 июня – с 8-30 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30

№4213 «На Коминтерна» 12 июня– не работает

Нижний Тагил

№4410 «Центральный» (пр. Ленина, д.21б) 12 июня– не работает

Новокузнецк

№5310 «Центральный» (ул. Кирова, д. 52А) 12 июня - не работает

Новосибирск

№2910 «Центральный» (ул. 1905 года, д. 18) 12 июня - не работает

№2920 «АШАН на Ватутина» (ул. Ватутина, д. 107) 12 июня – с 08-30 до 22-00 перерыв с 14-00 до 15-00

№2912 «На пл. им. Карла Маркса» 12 июня – с 10-00 до 21-45, перерыв с 15-00 до 15-40

№2913 «На Никитина» 12 июня – не работает

№ 2915 «На Ленина» ( г.Бердск, ул.Ленина,д.6/1) 12 июня – не работает

Омск

№1810 «Центральный» (Пр. Маркса, д. 12) 12 июня – не работает

№1813 «О`КЕЙ на Энтузиастов» 12 июня – с 10-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30 проводятся только кассовые операции

Орел

№0910 «Центральный» (ул. Покровская, д. 11) 12 июня– не работает

№0930 «На Воскресенском» 12 июня– не работает

№0911 «На Октябрьской» 12 июня – с 10-00 до 20-45, перерыв с 15-00 до 15-40

№0913 «Наугорское ш., д.76» 12 июня – не работает

Оренбург

№0410 «Центральный» (ул. Володарского, 20) 12 июня – не работает

№0414 «На Новой» 12 июня – с 09-30 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40

№0413 «Шарлыкское ш., д.1/2» № 0415 «На Гагарина» 12 июня – не работают

Пенза

№4110 «Центральный» (ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34) 12 июня – не работает

Пермь

№3310 «Центральный» (ул. Ленина, д. 92) 12 июня – не работает

Ростов-на-Дону

№1510 «Центральный» (пр. Шолохова, д. 44) 12 июня – не работает

№1520 (пос. Верхнетемерницкий,

ул. Обсерваторная, д. 13) 12 июня – с 09-00 до 22-00 перерыв с 14-00 до 15-00

№1513 «На Малиновского» 12 июня – с 10-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-40

Рязань

№2320 «Центральный» (ул. Есенина, д. 38) 12 июня – не работает

№2323 «На Московском» 12 июня – с 9-30 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40 проводятся только кассовые операции

№2321 «На Соборной» 12 июня – не работает

Самара

№5110 «Центральный» (ул. Чкалова, д. 44) 12 июня – не работает

Саратов

№3210 «Центральный» (ул. им. Радищева А.Н., д. 15а) 12 июня – не работает

№3212 «В ТЦ Оранжевый» 12 июня – не работает

Ставрополь

№1710 «Центральный» (ул. Ленина, д. 111) 12 июня - не работает

Сургут

№3010 «Центральный» (пр. Ленина, д. 26) 12 июня– не работает

Тамбов

№2610 «Центральный» (ул. Советская, д. 71) 12 июня– не работает

№2611 «На Энтузиастов» 12 июня – не работает

Тверь

№0710 «Центральный» (Свободный пер., д. 9) 12 июня – не работает

№0711 «Детский Мир» 12 июня – с 9-30 до 21-15, перерыв с 14-00 до 14-40

№0712 «На Можайского» 12 июня – не работает

Тольятти

Офис «Тольяттинский» (ул. Фрунзе, д. 8, БЦ «PLAZA») 12 июня – не работает

№1231 «На Борковской» 12 июня – с 10-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-40

№1236 «В ТРК Парк Хаус» 12 июня – с 10-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30

№1232 «На ул. Победы» №1233 «В ТЦ Капитал» №1235 «Лента на Громовой» 12 июня – не работают

Томск

№2710 «Центральный» (Лесной пер., д. 8) 12 июня – не работает

№2712 «СМАЙЛcity на Учебной» 12 июня – с 10-00 до 21-15, перерыв с 15-00 до 15-40 проводятся только кассовые операции

№2711 «На Красноармейской» 12 июня – не работает

Тула

№4310 «Центральный» (ул. Советская, д. 59) 12 июня – не работает

№4311 «На Металлургов» 12 июня – не работает

Тюмень

№4510 «Центральный» (ул. Урицкого, д. 36) 12 июня – не работает

№4512 «Ашан на Менделеева» 12 июня – с 09-00 до 22-00, перерыв с 15-00 до 15-30 проводятся только кассовые операции

Улан-Удэ

№3910 «Центральный» (ул. Смолина, д.54б) 12 июня – не работает

Уфа

№3510 «Центральный» (ул. Мустая Карима, д. 41) 12 июня – не работает

Хабаровск

№3710 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 65) 12 июня– не работает

Челябинск

№5510 «Центральный» (пр. Ленина, д.30) 12 июня – не работает

Чебоксары

№1610 «Центральный» (ул. Гагарина, д. 55) 12 июня– не работает

№1620 г. Новочебоксарск, «На Советской» 12 июня– не работает

№1611 «На Калинина» 12 июня – с 10-00 до 20-45 перерыв с 15-00 до 15-40

№1612 «На Ленинградской» №1613 «На Московском» №1615 «На Энтузиастов» №1617 «На проспекте М.Горького» 12 июня - не работают

Ярославль