Переход на онлайн-кассы. Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на бесплатный практикум и вебинар

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном Практикуме для предпринимателей, который пройдет завтра, 11 июня, в Технопарке «Анкудиновка», зал «Волга» (Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д.4). Начало в 10:00.
На конференции обсудим следующие вопросы:
- Тренды в продвижении бизнеса в 2019 году
- Секреты привлечения клиентов в Instagram
- Инструменты и лайфхаки по развитию бизнеса
На мероприятие требуется предварительная регистрация.
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4 июня 2019
А в пятницу, 14 июня в 15:00 (МСК), состоится вебинар «Переход на онлайн-кассы в 2019 году. Основные моменты, которые важно знать». Руководитель направления онлайн-касс компании Астрал-М Евгений Мео расскажет об актуальных изменениях и тонкостях 54-ФЗ:
- Что такое онлайн-касса и кому она нужна в 2019 году
- Кому дадут отсрочку до 2021 года по 54-ФЗ
- Что такое «онлайн-касса под ключ»
- Виды онлайн-касс и их стоимость
- Требуется ли техобслуживание от ЦТО в 2019 году
- Налоговый вычет в размере 18 000 рублей – кто может получить
- Штрафы за неприменение онлайн-касс
Регистрация на вебинар доступна здесь.