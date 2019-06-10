Переход на онлайн-кассы. Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на бесплатный практикум и вебинар

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном Практикуме для предпринимателей, который пройдет завтра, 11 июня, в Технопарке «Анкудиновка», зал «Волга» (Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д.4). Начало в 10:00.

На конференции обсудим следующие вопросы:

Тренды в продвижении бизнеса в 2019 году

Секреты привлечения клиентов в Instagram

Инструменты и лайфхаки по развитию бизнеса

На мероприятие требуется предварительная регистрация.

А в пятницу, 14 июня в 15:00 (МСК), состоится вебинар «Переход на онлайн-кассы в 2019 году. Основные моменты, которые важно знать». Руководитель направления онлайн-касс компании Астрал-М Евгений Мео расскажет об актуальных изменениях и тонкостях 54-ФЗ:

Что такое онлайн-касса и кому она нужна в 2019 году

Кому дадут отсрочку до 2021 года по 54-ФЗ

Что такое «онлайн-касса под ключ»

Виды онлайн-касс и их стоимость

Требуется ли техобслуживание от ЦТО в 2019 году

Налоговый вычет в размере 18 000 рублей – кто может получить

Штрафы за неприменение онлайн-касс

Регистрация на вебинар доступна здесь.