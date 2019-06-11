«Солнечное рефинансирование» от Дальневосточного банка — ставки от 12,2 % годовых

Дальневосточный банк снизил ставки по рефинансированию потребительских кредитов других банков в рублях. В рамках летней акции «Солнечное рефинансирование» заёмщик может уменьшить долговую нагрузку и оптимизировать ежемесячный платеж, объединив потребительский кредит, задолженность по кредитной карте, ипотечный жилищный кредит, автокредит, выданные другими кредитными организациями.

Рефинансировать кредиты по ставке 12,2 % могут клиенты, которые получают заработную плату на карту Дальневосточного банка. Если это условие не соблюдается, то ставка будет немного выше – 12,5 % для сотрудников бюджетных организаций и компаний — корпоративных клиентов банка и 12,9 % в остальных случаях. Минимальная сумма кредита – от 30 тыс. руб., при рефинансировании ипотеки – 300 тыс. руб. В рамках партнерских программ для сотрудников компаний – стратегических партнеров банка предусмотрены индивидуальные условия рефинансирования, узнать о которых можно у работодателя или в офисах банка.Рефинансирование кредитов в рамках акции возможно только при выборе условий кредитования со страхованием жизни или жизни и трудоспособности заемщика. При отказе от страхования после выдачи кредита, ставка вырастет на разницу между ставками, предусмотренными стандартными Условиями программы «Кредиты наличными» для кредитов со страховкой и без страховки.Воспользоваться выгодным предложением могут как действующие клиенты Дальневосточного банка, так и лица, пользующиеся услугами Банка впервые. Подать заявку на рефинансирование можно в любом офисе Дальневосточного банка или заполнив заявку на сайте. Условия по акции действуют до 31.07.2019.

С более подробной информацией о получении кредита на рефинансирование можно ознакомиться на сайте, в офисах Дальневосточного Банка и по телефону: 8 800 333-00-11 (звонок по России бесплатный).