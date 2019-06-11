Продукцию Тайшетского алюминиевого завода будут поставлять на американский завод

Плоские слитки Тайшетского алюминиевого завода Иркутской области будут поставлять на совместное предприятие компании РУСАЛ и американской Braidy Industries в город Ашленд штата Кентукки, сообщало 10 июня РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора РУСАЛ Евгения Никитина.

«Для нас важно то, что сроки запуска прокатного завода совпадают с запуском Тайшетского завода, запланированным на 2021 год, поскольку на прокатный завод в США мы планируем поставлять плоские слитки из низкоуглеродного алюминия Allow c Тайшета, где будут запущены необходимые новые мощности. Американский рынок – один из самых больших и при этом дефицитный, его нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому нам интересно выйти на этот рынок и именно с партнером», – отметил Никитин.

Сейчас РУСАЛ и Braidy Industries работают над согласованием документации по проекту. Доля РУСАЛ в проекте составит 40%, Braidy Industries – 60%. После подписания договора планируется привлечь средства на финансовых рынках.

По информации РИА «Новости», плоские слитки являются одним из видов продукции с добавленной стоимостью (ПДС). В период действия санкций доля ПДС в общем объеме производства снизилась, однако сейчас компания стремится к возвращению на прежние позиции.

Как отметил гендиректор РУСАЛ, компания намерена к четвертому кварталу 2019 года вернуться к досанкционному уровню, а в 2020-м довести долю такой продукции до 48-50%.

Сейчас компания работает над созданием новых видов ПДС. Также в настоящее время разработаны новые литейные сплавы для автомобильной промышленности, развиваются технологии применения алюминиевых порошков для 3D печати.