ГЭС Иркутской области завершили подготовку к безаварийному грозовому сезону

Компании En+ Group Иркутской области завершила подготовку оборудования и персонала гидроэлектростанций (ГЭС) Ангарского каскада, куда входят Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС, к безаварийному прохождению предстоящего грозового сезона, сообщает 11 июня пресс-служба организации.

Подготовка ГЭС Ангарского каскада проведена в полном объеме, несмотря на то, что в 2019 году грозовые фронты ещё не проходили по территории Иркутской области. Подготовительные мероприятия к работе в грозовой период проводятся в строгом соответствии с утверждёнными планами.

На станциях проведены внеплановые инструктажи и контрольные противоаварийные тренировки всего оперативного персонала по определению мест повреждения и действиям во время грозы.

Также гидроэнергетики провели осмотры основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений электростанций для своевременного обнаружения и устранения недочётов. Сотрудники ГЭС проверили состояние и условия эксплуатации заземляющих устройств, устройств молниезащиты и средств защиты от перенапряжений оборудования распределительных устройств. На открытых распределительных устройствах почищены подвесная и опорная изоляции, осмотрены и заменены дефектные участки.