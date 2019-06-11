Почём будет мусор?

Журналист Наталья Зайцева рассуждает о психологии современного человека, его отношении к экологии и заботе об окружающем мире.

В «Фейсбуке» вдруг ярко заявили о себе поборники экологического образа жизни. Мне всегда казалось, что это нужно долго и упорно в нас воспитывать, а, оказывается, человек наблюдая за тем, что происходит вокруг, приходит к выводам сам и в результате чувствует потребность расхламляться, разумно экономить ресурсы и не обременять мусором пространство вокруг. Когда одна из героинь нового тренда рассказала, как она сортирует домашние отходы, даже съёмки сделала, я, честно признаться, изумилась: вот это сознательность! Она доказала, что сформировала у себя новую привычку и теперь не замечает усилий, которые тратит на всё. Как при вождении автомобиля: вначале кажется, что невозможно сразу выполнить много задач – переключать скорость, смотреть в боковые зеркала, на светофор и дорогу, – но потом всё превращается в одно действие, куда плюсуется разговор по мобильнику, поиск музыкальных каналов, поедание бутерброда и даже необходимость срочно припудрить нос.

С темой мусора происходит сейчас нечто подобное – уже сели в авто и надо бы скорость набирать (ехать-то далеко!), а навыков нет, да и с разметкой проблемы. Но общий настрой, что надо решать проблему, есть – начитались и насмотрелись про остров в океане из пластика, на животных, страдающих от отходов цивилизации, детей с аллергией по той же причине, да и дома не хочется всё сваливать в один мусорный пакет. И пока это добровольный почин – косточки вынести уличным собачкам, хлебные крошки – гулям, с батарейками ждать, когда объявят акцию, а отслужившую мебель сгрузить рядом с мусоркой – вдруг, кому надо, возьмут.

На помойке можно найти всё, даже ненужный «Хеннеси», если она на Рублёвке, это целый мир и обратная сторона медали, которая выдается каждому из нас при рождении в цивилизации.

Мусорная реформа давно назрела, но пока она не только не решает проблем, но и масла в огонь подливает: а за что дополнительно платить и почему с квадратного метра?

На одной и той же площади может жить семья или одна бабушка. Разве их количество мусора равнозначно? Вопросов больше, чем ответов, и, как ни крути, на них нужно искать ответ. Нет других вариантов.

С этого всё обычно начинается. В том числе, новые проекты и связи в «Сибэкспоцентре» и на других аналогичных площадках, поскольку в этом вся суть их и предназначение – вызовам времени нужно отвечать.

Генеральный директор «Сибэкспоцентра» Андрей Шаповалов в ходе рабочей поездки в Екатеринбург, где проходили международная промышленная выставка ИННОПРОМ и «Приём немецкой экономики на Урале», обсуждал, в том числе, и назревший «мусорный» вопрос для сотрудничества с Андреем Сизых, менеджером по связям с государственными структурами Российско-Германской внешнеторговой палаты. Оказалось, что собеседник – иркутянин, хотя живёт в Москве больше двадцати лет, но трепетно относится к малой Родине.

Как это способствует делу, мы уже знаем на примере знаменитого земляка-музыканта. Взаимных интересов было итак достаточно, но актуальная тема плотно встала в повестку дня. Не прошло и полугода как «Сибэкспоцентр» стал полноправным членом Российско-Германской внешнеторговой палаты со всеми возможностями и преференциями, а солидный десант из 23 представителей во главе с исполнительным директором палаты Кристианом Хартеном прибыл в Иркутск для участия в специализированной выставке «Энергоэффективность. ЖКХ», где главной темой деловой программы стала актуальная – «Современные технологии обращения с отходами».

Нельзя сказать, что для немецких гостей общение с нашим бизнес-сообществом было в новинку. Многие давно и плодотворно сотрудничают с лесопромышленным комплексом, химической промышленностью, и площадка переговоров в формате B2B была так подготовлена с участием ТПП Восточной Сибири, что не тратилось время зря: гости успевали быть спикерами на круглом столе и участниками встреч с партнёрами, которые шли по соседству с конференц-залом. Но тема переработки и утилизации отходов впервые обсуждалась в «Сибэкспоцентре» так широко.

«Половина участников нашей делегации имеют опыт работы с Иркутской областью, – отметил Сергей Быков, директор по региональным вопросам ВТП. – У многих есть представительства в России, сервисные подразделения, склады, они пришли на российский рынок давно и надолго. Цель нашего приезда – посмотреть, что происходит в мусоропереработке, экологии и энергоэффективности, познакомиться с инновационным потенциалом региона».

Это произошло, что называется, с места в карьер, поскольку первым делегацию принял глава региона губернатор Сергей Левченко вместе с зампредом Правительства Иркутской области Антоном Логашовым, руководителями профильных министерств, в том числе Корпорацией развития Иркутской области. Что и подтвердило: немецкая делегация прибыла в Иркутск с актуальной для региона повесткой дня, в том числе медицины и цифровизации процессов и технологий.

«Мы даже не ожидали, – делился впечатлениями Андрей Сизых, – что поездка получится столь плодотворной. На недавно прошедшем в Уфе съезде региональных операторов стало ясно, что большинство регионов России ещё даже не задавались вопросами переработки отходов. В Иркутской области уже много таких, на которые ищут ответы».

Именно поэтому встреча у губернатора практически сразу вышла за рамки протокола, поскольку глава региона и отраслевые министры проявили к тем технологиям, которые гости привезли для ознакомления на специализированную выставку в «Сибэкспоцентре», неподдельный интерес.

«Выставка «Энергоэффективность. ЖКХ» освещает важнейшие вопросы энергосбережения, которые являются ключевыми для экономики Приангарья и России в целом, – отмечал Сергей Левченко на открытии. – Сегодня к нам прибыла многочисленная делегация наших коллег из Германии — представители различных немецких фирм, которые являются производителями всего того, что мы используем у нас».

И, судя по всему, будем ещё использовать. Германия за 50 лет от начала своей мусорной реформы накопила солидный опыт в области управления водными ресурсами и отходами, технологий дозирования, очистки, компостирования и стабилизации как предварительно отсортированных, так и необработанных отходов. Нам предстоит пройти этот путь за 10 лет: на такой срок рассчитана реформа, и по многим техническим позициям нет времени «изобретать велосипед», когда можно использовать готовые решения. Как это сделала Латвия, где немецкие специалисты сумели очистить опасный пруд из кислого гудрона, превратив гиблую площадку в живое чистое место.

Пример утилизации кислотных материалов представил Хуберт Когель(компания Lookost) в видеопрезентации на круглом столе в «Сибэкспоцентре».

Санация мусорных полигонов – актуальная тема для региона. Они лежат нетронутыми годами и насыщают токсинами летние дожди, проходящие через пласты отходов в почву.

Лабораторные исследования проб предшествуют работе с полигоном. В конечном счете, г-н Хуберт Когель продлил командировку в Иркутске, поскольку передовые технологии обработки нефтешлама для производства альтернативного топлива, с которыми работает компания Lookost, также востребованы – большие объёмы российских запасов нефти добывают в Иркутской области.

Переработка органической фракции отходов методом мембранного – закрытого аэробного процесса – подходит для любых видов органических отходов: от древесно-растительных, до пищевых и смешанных ТБО. Процесс компостирования сокращается с 8 месяцев до 8 недель, притом, что и производительность мембраны – 96 процентов поглощения запаха против оставшихся четырех. Как говорится, почувствуйте разницу, одев лишь медицинскую маску, как это делается при сортировке мусора, как правило, на предприятиях у нас.

Флориан Фольк, проект-менеджер UTV AG сообщил, что за 22 года компания выпустила больше 100 установок с мембранами и одна из них сейчас тестируется в Ангарском технопарке.

Для участников деловой программы выставки «Энергоэффективность. ЖКХ» и встреч в формате B2B был представлен широкий спектр узких тем, без которых невозможно решать задачи комплексно. «В ОАО «Саянскхимпласт», к примеру, определились с альтернативным производителем систем электрообогрева», – поделился главный специалист отдела технического развития Игорь Сологуб.

Немцы представляли климатическое оборудование с энергоэффективным эффектом, технологии очистки сточных вод и систем котельного оборудования, автоматизации и цифровизации объектов мусоропереработки. Компания Wilo-rus хорошо знакома иркутским партнерам. Она производит насосное оборудование для систем водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования и пожаротушения. «Энергоэффективность – это деньги», – провозгласил Павел Филипенков, директор по производству компании и рассказал об опыте заключения СПИК – специального инвестиционного контракта, на основании которого, все оборудование Wilo по происхождению немецкое, фактически является российским со всеми вытекающими выгодами.

Пришлось, правда, поломать голову, поскольку российские требования к энергоэффективности ниже, чем европейские, тем не менее, решение найдено, и немцы инвестируют деньги на локализацию производства своего оборудования в России.

Открытое заседание рабочей группы Российско-Германской внешнеторговой палаты по энергоэффективности и экологии, состоявшееся в Листвянке, ещё раз подтвердило, что для российской стороны заявленная тема – непраздный интерес.

Из доклада замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Сергея Малинкина, который выставлен на сайте Палаты, видно, что Иркутская область в рейтинге энергоэффективности находится на высоком 12 месте ( из 83-х), но пропускает вперёд Омскую, Томскую, Новосибирскую области, а из всех видов топлива на источниках теплоснабжения на первом месте остается уголь, и потому есть место для поиска лучших решений.

«Ситуацию в сфере переработки коммунальных отходов и промышленного мусора. Планы и проекты областного правительства » – представила Рабочей группе Анастасия Валенцова, советник отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

«В этом направлении нам придется идти семимильными шагами, и чужой опыт может быть в помощь, чтобы не «наступать на грабли», хотя копировать на все 100 не получится, ведь мы другая страна. Законодательная база у немцев четырехуровневая», – отмечал адвокат Андреас Кнауль (Roedl&Partner), хотя и её нельзя назвать окончательной, поскольку появляются новые категории мусора, которые требуют иного подхода.

«Россия только в начале пути, и нужно, чтобы в первую очередь решались технические вопросы, а вслед за ними – юридические», – уверен он.

Но у нас пока наоборот. Ответственность в законодательстве за вывоз на свалку мусора, подлежащего переработке, есть, а самой переработки – нет. Представители муниципалитетов, участвовавшие в круглом столе по теме, делились этим, как своей главной болью: золошлаковые отходы в список ТКО не входят, а платежи за вывоз населению идут, хотя никто им услугу не оказывает…

Так что дистанция от начального этапа до становления пока огромного размера. Запрягаем мы обычно долго, но ехать нужно быстро. Уж очень много накопилось мусора и, в связи с этим, – проблем.

Проблему контактов решил «Сибэкспоцентр», став организатором по роду своей деятельности приезда делегации ВТП в нужное время, в нужное место. Кристиан Хартен, исполнительный директор Российско-германской внешнеторговой палаты, на официальном открытии выставки отметил, что палата имеет 900 компаний, в том числе 160 российских.

«Мы представляем интерес немецкой экономики в России, а также интерес наших партнеров за рубежом, – сказал он. – Тема энергоэффективности и ЖКХ является важнейшей. Я очень благодарен организаторам «Сибэкспоцентра» за приглашение в Иркутск, чтобы немецкие компании с разными видами деятельности смогли продемонстрировать свои достижения».

Возможно, после плотной работы и взаимного интереса какие-то из них, особенно в сфере обращения с отходами, станут нашими. Мы сегодня даже на бытовом уровне имеем желание разделять мусор, но не имеем возможности. Должна же быть точка, где они пересекутся. Отправная точка для сотрудничества по этой теме обозначилась. Как и должно быть в ходе работы специализированной выставки в «Сибэкспоцентре».

Наталья Зайцева