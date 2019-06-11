47 детей металлургов из Иркутской области бесплатно прошли обучение в «Школе английского языка»

Компания РУСАЛ провела бесплатные недельные курсы английского языка для 47 детей сотрудников Иркутского алюминиевого завода, сообщили 11 июня в пресс-службе организации.

Учениками «Школы английского языка» стали ребята в возрасте от 10 до 14 лет. Занятия проходили с 9.00 до 16.00 часов на базе ДК «Металлург». Обучение проводилось в трёх группах, в зависимости от уровня владения предметом.

Детей обучали опытные педагоги, в том числе носители английского языка. Помимо стандартных уроков, программу «Школы» составили занятия в игровой форме: просмотр мультфильмов на английском языке, творческие мастерские, ярмарка поделок, водяная битва и пижамная вечеринка.



«Сначала дети отнеслись к происходящему с опаской: куда это родители нас отправили? Как можно целый день говорить только на английском? Но потом оценили такой способ обучения, с удовольствием ходили на занятия и делали домашние задания. Особенно им понравились уроки с носителем языка – англичанкой Рейн. Что касается нас, родителей, то мы тоже оценили возможности, которые РУСАЛ предоставляет нашим детям. Я надеюсь, что эта школа станет для моего ребёнка стимулом для дальнейшего углубленного изучения языка», – рассказала мама одного из учеников Татьяна Лютикова.

«Школа английского языка» не единственный проект, который РУСАЛ реализует для детей своих работников.

3 июня на базе саяногорского санатория-профилактория «Металлург» открылся загородный детский лагерь с корпоративной программой «Экспедиция на планету РУСАЛ». Лагерь будет работать в течение всего лета, и за четыре сезона там отдохнут 576 детей сотрудников предприятий из всех городов, где располагаются предприятия РУСАЛ, в том числе из Шелехова, Иркутска и Братска.

Все затраты, связанные с пребыванием детей в лагере, берет на себя компания РУСАЛ.

«Главная задача подобных проектов – дать детям возможность проявить свои творческие способности, рассказать о компании, где трудятся их родители, сформировать позитивное к ней отношение. Если в будущем они захотят связать свою жизнь с профессией металлурга, у нас есть и другие программы, адресованные старшим школьникам. Это, например, «РУСАЛ-класс» – курсы по подготовке к поступлению в ИРНИТУ, а также обучающие мастер-классы и экскурсии на завод», – рассказал директор по персоналу Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа Сергей Шишкин.