Мэрию Иркутска оштрафовали на 15,3 млн рублей за неисполнение соглашения с минстроем региона

Администрацию Иркутска оштрафовали на 15,3 миллиона рублей за неисполнение целевого показателя предоставления субсидии по соглашению с минстроем региона, сообщили 11 июня в пресс-службе правительства Приангарья.

Известно, что в 2018 году по соглашению между минстроем области и мэрией Иркутска была выделена субсидия в размере 303,3 миллиона рублей на строительство детского сада на 350 мест в рамках проекта по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья «6-й микрорайон Ново-Ленино и микрорайон «Берёзовый» Ленинского района города Иркутска». 242 миллиона от общей суммы составили средства федерального бюджета.

В сообщении отмечается, что целевым показателем результативности предоставления субсидии является ввод жилья. В соответствии с соглашением, за прошлый год необходимо было построить 100,2 тысячи квадратных метров нового жилья.

«Фактически на 1 января 2019 года в рамках проекта, получившего государственную поддержку, было введено в эксплуатацию 51,2 тысячи квадратных метров жилья. То есть показатель достигнут всего на 51 %», - приводятся в сообщении слова министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по условиям соглашения, в случае недостижения целевого показателя до 1 июля 2019 года, администрация города Иркутска должна будет вернуть ещё 30,6 миллиона рублей.

Общая сумма штрафных санкций в этом случае составит 45,9 миллиона рублей.