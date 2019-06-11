Жители Иркутской области за первый квартал 2019 года задолжали 23 млн рублей по налогам

Жители Иркутской области за первый квартал 2019 года не выплатили налоги на сумму 23 миллиона рублей, сообщалось 10 июня на сайте Федеральной налоговой службы.
В сообщении отмечается, что при сумме долга от 10 тысяч рублей гражданину выдается судебный приказ, согласно которому необходимо погасить долг в течение 2 месяцев. По истечении срока и неоплаты задолженности житель России не сможет пересечь границу.
Если у налогоплательщика долг превышает 30 тысяч рублей, ограничение на выезд за пределы страны накладывается сразу.