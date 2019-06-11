Эльмира Сатардинова, «Сатэль»: «Рынок косметологических услуг переживает ‘бум'» (видео)

«У людей сегодня есть большая потребность выглядеть хорошо, красиво, молодо: внешность во многом предопределяет успешность человека. Несмотря на кризисы, падение доходов, рынок косметологических услуг переживает ‘бум'», - уверена руководитель группы компаний «Сатэль» Эльмира Сатардинова.

В эксклюзивном интервью Газете Дело она рассказала, что главной проблемой рынка сегодня является теневой сектор: «домушничество» не только опасно для пациентов, но и подрывает доверие ко всей отрасли в целом.

О проблемах и перспективах косметологии, о том, за счет каких клиентов растет рынок, о проекте «Сияние Байкала», о новой клинике «Satel» вы сможете узнать уже в пятницу, 14 июня, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.